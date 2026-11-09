Đã giải ngân 54,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và các động lực tăng trưởng

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, sau hơn một tháng triển khai, chương trình tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và các động lực tăng trưởng kinh tế có quy mô 416.000 tỷ đồng, với 20 ngân hàng tham gia.

Chương trình được triển khai thống nhất từ tháng 8/2026. Khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 9/2026, đã giải ngân 54,3 nghìn tỷ đồng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và các động lực tăng trưởng

Đối tượng thụ hưởng gồm DNNVV và các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng như: nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao; xuất khẩu; kinh tế số; trí tuệ nhân tạo; công nghiệp bán dẫn; chế biến, chế tạo và các dự án xanh.

Đến tháng 9/2026, số tiền đã giải ngân đạt 54,3 nghìn tỷ đồng, phục vụ 30 nghìn lượt khách hàng. Mức lãi suất cho vay trong chương trình phổ biến giảm từ 1–2% so với lãi suất cho vay thông thường.

Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.