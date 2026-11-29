Liên quan đến bất cập về biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong – Nha Trang, trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân trưa nay 29/11, ông Lê Thuận Đoàn, đại diện đơn vị bảo trì đoạn tuyến là Liên danh đường bộ Khánh Hòa - Bắc Nam - 909 cho biết, các cơ quan chức trách đã kiểm tra, xử lý xong.

Hai biển báo hạn chế tốc độ bất hợp lý lắp đặt cách nhau 10m đã được người tham gia giao thông phát hiện và phản ánh.

Trước đó, từ phản ánh của người tham gia giao thông về hai biển báo hạn chế tốc độ 70km/h và 50km/h lắp đặt bất hợp lý, vì chỉ cách nhau 10m từ lý trình km 1389+250 đến 1389+260 trên phần đường phía Đông tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang, thuộc địa phận xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp nhận thông tin nêu trên, trong sáng 26/11, Liên danh đường bộ Khánh Hòa - Bắc Nam - 909 đã phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT – Bộ Công an, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 thuộc Khu đường bộ III – Cục đường bộ Việt Nam, tiến hành kiểm tra thực tế.

Sau khi kiểm tra và xử lý, tại lý trình km 1389+250 trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang chỉ còn biển báo hạn chế tốc độ 70km/h.

Từ kết quả ghi nhận tại hiện trường, Đoàn kiểm tra xác định biển báo hạn chế tốc độ 50km/h do đơn vị xây dựng Trạm dừng nghỉ Vân Phong – Nha Trang lắp đặt để cảnh báo trong thời gian thi công đang được tháo dỡ, chỉ còn lại biển báo hạn chế tốc độ 70km/h tại lý trình km 1389+250. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị xây dựng Trạm dừng nghỉ Vân Phong – Nha Trang khẩn trương tháo dỡ các cọc tiêu, dây giăng tạm không còn sử dụng.

“Biển báo bất hợp lý đã được tháo dỡ sau cuộc kiểm tra, nhưng điều đáng tiếc là một số người vẫn sử dụng hình ảnh trước đó để đăng tải trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác vận tải trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang” – ông Lê Thuận Đoàn cho biết thêm.