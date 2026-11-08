Đã đến lúc văn hóa kinh doanh phải 'nói 1, làm 10 và đo đếm được'

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" phối hợp cùng Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Quốc gia thường niên "Văn hóa với doanh nghiệp" năm 2026.

Với chủ đề "Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia", sự kiện đã đánh dấu bước chuyển mình mang tính chiến lược từ việc xây dựng nền tảng chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ chuyên biệt và thúc đẩy thực thi toàn diện trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức 248 kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức 248 kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam khẳng định, việc Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã xác lập định hướng chiến lược lâu dài: sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải luôn song hành cùng việc bồi đắp nền tảng văn hóa.

Các định hướng lớn từ các Nghị quyết của Bộ Chính trị đang mở ra thời cơ quan trọng để kết nối nguồn lực doanh nghiệp, giá trị văn hóa và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, văn hóa kinh doanh cần được cụ thể hóa bằng các chuẩn mực, cơ chế phối hợp và công cụ hỗ trợ đo lường được. Việc đưa văn hóa vào từng quyết định quản trị - thể hiện qua chữ tín trong cam kết chất lượng, sự liêm chính trong vận hành, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội - chính là chìa khóa củng cố niềm tin và nâng cao uy tín quốc gia.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Ở góc độ quốc tế, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam tiên phong thúc đẩy sáng kiến "Thập kỷ Quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững". UNESCO xem khu vực tư nhân là đối tác đồng kiến tạo thiết yếu, đóng góp năng lực vận hành, chuyên môn và công nghệ cho các mục tiêu toàn cầu.

Đại diện UNESCO nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số hiện nay, văn hóa doanh nghiệp cần mở rộng sang văn hóa đạo đức công nghệ, phù hợp với các định hướng lớn của Việt Nam như Nghị quyết 57-NQ/TW, giúp doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số một cách có trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Nhấn mạnh vai trò cốt lõi của giá trị tinh thần trong phát triển kinh tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhắc lại tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa".

Bộ trưởng cho rằng một nền kinh tế phát triển vững chắc không chỉ dựa vào vốn hay công nghệ, mà rất cần những doanh nghiệp có bản sắc, cốt cách, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Đứng trước yêu cầu của thời đại mới, Bộ trưởng đề nghị Hiệp hội tiếp tục gắn kết văn hóa kinh doanh với hệ giá trị quốc gia, biến văn hóa thành nguồn lực, động lực và sức mạnh mềm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời tăng cường chủ động tham gia hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư.

Khung chương trình hành động phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam

Nhằm đưa các định hướng chiến lược đi vào thực tiễn, Ban Tổ chức 248 và VNABC đã chính thức công bố Khung chương trình hành động phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026–2035. Khung hành động được thiết kế tổng thể với tinh thần "Nói 1 – làm 10 – đo được – tạo giá trị thật", hướng đến mục tiêu hình thành hệ sinh thái văn hóa kinh doanh có nền tảng giá trị chung, công cụ thực hành chuẩn mực và dữ liệu đáng tin cậy vào năm 2035.

Hệ thống triển khai dựa trên ba trụ cột chính gồm chín cấu phần nền tảng, bốn chương trình ưu tiên và hai đề án chiến lược. Trong đó, chín cấu phần đóng vai trò cung cấp thiết chế và công cụ như Bộ giá trị công bố ngày 21/3/2026, Bộ đo văn hóa kinh doanh doanh nghiệp và địa phương (VBCI-Local), Chỉ số niềm tin (Trust Index), Hộ chiếu văn hóa kinh doanh, đội ngũ Đại sứ văn hóa kinh doanh, Sách trắng thường niên, Mạng lưới doanh nhân Việt Nam toàn cầu (VBN GLOBAL) và Liên minh chiến lược triển khai hành động 2026–2035.

Bốn chương trình hành động trọng tâm sẽ trực tiếp tổ chức lực lượng thực thi, tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hành cải thiện quy trình nội bộ, hỗ trợ chính quyền địa phương phát triển hệ sinh thái kinh doanh, kết nối cộng đồng doanh nhân Việt Nam trên toàn cầu và vận hành Liên minh chiến lược để phối hợp nguồn lực. Song song đó, hai đề án chuyên sâu sẽ định hướng chiến lược cho việc chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế và xây dựng văn hóa kinh doanh làm nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Lộ trình thực hiện giai đoạn 2026–2035 được phân định rõ ràng qua từng chặng.

Giai đoạn 2026–2027 tập trung thiết lập và kiểm chứng công cụ thông qua mô hình thí điểm tại 20–30 doanh nghiệp, 2–3 địa phương và các đầu mối quốc tế.

Giai đoạn 2028–2030 sẽ tiến hành chuyển giao và nhân rộng mô hình trên toàn quốc trước khi bước vào giai đoạn 2031–2035 để củng cố và đánh giá tác động kinh tế lâu dài. Kỷ luật thực hiện được áp dụng nghiêm ngặt dựa trên dữ liệu ban đầu, bằng chứng cải thiện thực tế và cơ chế rà soát định kỳ, bảo đảm văn hóa kinh doanh thực sự trở thành nguồn lực nội sinh kiến tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia.