Đa dạng tuyên truyền pháp luật

Ngày 4/11 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026 và tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ”. Đây là dịp để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội, nâng cao trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và công dân trong việc tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật.

Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các cá nhân đoạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ”

Ông Phạm Hùng Trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp, PBGDPL tỉnh thông tin: Thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp, PBGDPL tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận pháp luật, tăng tính tương tác và tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu pháp luật. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường triển khai thực hiện đồng bộ, thiết thực. Điểm nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao tính tương tác trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đại tá Trần Hữu Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

“Phát huy hiệu quả các mô hình tuyên truyền pháp luật”

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Điểm nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, với nhiều hình thức sinh động, gần gũi. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 30.000 lượt người; làm mới 230 pa nô, bảng ảnh tuyên truyền; tổ chức hội thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật tại 12 đơn vị…

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Tủ sách pháp luật”, “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”, “Tổ tư vấn pháp luật”; lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong sinh hoạt chính trị, huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.”

Theo đó, công tác PBGDPL không chỉ tập trung cao điểm vào hưởng ứng Ngày Pháp luật mà còn được các cấp, ngành quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định pháp luật mới, nhu cầu thực tế của người dân, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, đất đai, trật tự an toàn giao thông và các vấn đề được dư luận quan tâm. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh tổ chức PBGDPL được hơn 5.600 cuộc, cho hơn 400 nghìn lượt người nghe. Các cơ quan, đơn vị duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình hay trong PBGDPL, tăng cường sử dụng các nền tảng số, mạng xã hội, infographic, video ngắn để tuyên truyền pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: Hội đồng phối hợp, PBGDPL xã đã kịp thời tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản để triển khai công tác PBGDPL. Hình thức tuyên truyền được áp dụng gần gũi, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã tổ chức được trên 80 cuộc tuyên truyền pháp luật, với hơn 8.000 lượt người nghe. Vừa tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi vừa tuyên truyền qua loa truyền thanh, trang thông tin điện tử xã, mạng xã hội…

Chuyên viên Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật tỉnh (ở giữa) hướng dẫn người dân xã Na Dương tìm hiểu pháp luật trên môi trường mạng

Nổi bật, để đổi mới hình thức PBGDPL, những năm qua toàn tỉnh đã tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật trên môi trường mạng. Trong đó riêng từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh tổ chức 3 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật.

Đơn cử từ ngày 7/9 đến ngày 4/10/2026, UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ". Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân tham gia. Sau 4 tuần, cuộc thi đã ghi nhận 78.702 tài khoản đăng ký tham gia và 166.062 lượt dự thi. Chị Hoàng Thị Yêu (thí sinh đoạt giải nhất tuần 3 của cuộc thi), giáo viên Trường Mầm non Gia Miễn, xã Hội Hoan chia sẻ: Cuộc thi rất ý nghĩa. Các quy định pháp luật được đưa vào những câu hỏi, tình huống gần gũi với việc tham gia giao thông hằng ngày. Từ đó giúp tôi dễ tiếp cận và dễ nhớ hơn các quy định của pháp luật.

Bà Từ Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng

“Tuyên truyền pháp luật, tạo đồng thuận trong Nhân dân”

“Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, UBND xã Hữu Lũng đã chú trọng gắn tuyên truyền pháp luật với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, môi trường và giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Hiện nay, trên địa bàn xã đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với 7 công trình, dự án. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã đã phát huy vai trò của các tổ công tác trong tuyên truyền, vận động, tiếp cận trực tiếp từng hộ gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích chính sách pháp luật và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó người dân đồng thuận trong thực hiện các công trình, dự án. Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã, dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn giai đoạn I đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng đã được giải phóng mặt bằng khoảng 99% diện tích.”

Với sự quan tâm vào cuộc của các cấp, ngành trong công tác PBGDPL, đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từng bước chuyển biến từ nhận thức thành hành động, từ tìm hiểu đến tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó tạo nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh và phát triển bền vững.