Đa dạng trải nghiệm văn hóa bên hồ Gươm cùng chương trình 'Âm nhạc cộng đồng'

Mở đầu chương trình, tiết mục “Bong bóng” của nghệ sĩ Thanh Tú đã thu hút đông đảo khán giả với những quả bong bóng nhiều hình dáng, kích cỡ, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Tiếp đó, nghệ sĩ Vương Sơn với tiết mục “Tung hứng chậu hoa” và Hoàng Hậu trong “Trò khéo trên chân” đã thể hiện sự khéo léo, khả năng làm chủ động tác và kỹ thuật biểu diễn. Mỗi tiết mục đem đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên sự phong phú cho chương trình.

Một tiết mục xiếc tại chương trình. Ảnh: BTC

Bên cạnh những màn biểu diễn kỹ thuật, “Lớp học của những chú cún” do nghệ sĩ Phan Khánh thể hiện mang đến không khí vui nhộn, khiến các em nhỏ thích thú dõi theo từng động tác ngộ nghĩnh của những chú cún và bật cười trước những màn trình diễn đáng yêu. Trong khi đó, tiết mục "Ảo thuật" của ảo thuật gia Quang Tuấn lại là những màn biến hóa đầy bất ngờ, khơi gợi sự tò mò và thích thú. Việc kết hợp nhiều loại hình biểu diễn giúp chương trình tiếp cận được với nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Tiếp nối chương trình, “Thang lắc” của nghệ sĩ Tuấn Thành và “Tung hứng đôi” của hai nghệ sĩ Chí Anh - Việt Long làm nổi bật khả năng giữ thăng bằng, sự chính xác trong từng động tác và phối hợp giữa những người biểu diễn. Tiết mục “Xe đạp hài hước” của nghệ sĩ Anh Tú kết hợp sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng khi biểu diễn với xe đạp một bánh và xe đạp tí hon cùng những tình huống vui nhộn, mang đến tiếng cười cho khán giả. Khép lại chương trình, tiết mục “Lắc vòng nghệ thuật” của nghệ sĩ Khánh Ngọc gây ấn tượng với những động tác uyển chuyển, thể hiện sự khéo léo và khả năng kiểm soát cơ thể.

Chương trình “Âm nhạc cộng đồng” thu hút đông đảo khán giả đến xem. Ảnh: BTC

Với sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn và yếu tố giải trí, chương trình cho thấy sự đa dạng của nghệ thuật xiếc và tạp kỹ trong không gian mở. Những sân khấu như Nhà Bát Giác không chỉ tạo cơ hội để nghệ sĩ gặp gỡ công chúng mà còn góp phần đưa các loại hình nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường ngày của người dân và du khách, làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa bên hồ Hoàn Kiếm.