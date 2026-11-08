Đa dạng trải nghiệm tương tác, chạm vào truyền thống Quốc học ngàn năm

Không gian Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp này khoác lên mình diện mạo rộn ràng. Hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đổ về đây để tham gia vào chuỗi hoạt động tương tác đa dạng hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Du khách hòa mình vào không gian di sản bằng công nghệ hiện đại. Chỉ với thao tác quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người tham gia lập tức tiếp cận bộ câu hỏi tương tác về lịch sử khoa cử và truyền thống giáo dục Việt Nam.

Bắt đầu hành trình, mỗi người tham gia được nhận một cuốn hộ chiếu (Passport) tương tác độc đáo. Lấy cảm hứng từ con đường tu dưỡng, học tập của các Giám sinh xưa, cuốn hộ chiếu chính là "kim chỉ nam" dẫn dắt du khách qua các cột mốc tri thức lịch sử.

Không còn là những dòng chữ khô khan trên trang sách, kiến thức lịch sử trở nên sinh động hơn, thể hiện bằng hình thức mới thu hút giới trẻ hơn.

Du khách chủ động quan sát, tìm hiểu từng hàng bia, bờ tường, mái đình trong Văn Miếu để giải đáp thử thách. Hoàn thành mỗi trạm, cuốn hộ chiếu lại được đóng thêm một con dấu đỏ xác nhận.

Các du khách cùng nhau tham gia hoàn thiện bức tranh ghép khổ lớn mang biểu tượng Khuê Văn Các - hình ảnh gắn liền với 950 năm lịch sử Quốc Tử Giám.

Các bạn trẻ viết lên từng nét chữ trên tấm thẻ giấy đỏ, gửi gắm mục tiêu học tập, ước mơ và khát vọng của bản thân. Những tấm thẻ màu đỏ tươi mang theo bao tâm tư, hy vọng được du khách tự tay treo lên "Cây Cội Nguồn". Hoạt động này tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa ngọn lửa hiếu học ngàn năm của tiền nhân với hoài bão của thế hệ trẻ hôm nay.

Không chỉ thu hút người dân trong nước, "Cây Cội Nguồn" còn mang đậm tinh thần giao lưu quốc tế. Những dòng ước nguyện viết bằng tiếng Anh, Pháp, Ý... hòa cùng sắc đỏ truyền thống, thể hiện niềm tin chung vào tri thức và tương lai của bạn bè khắp năm châu.

Trong không gian cổ kính của Vườn bia Tiến sĩ, hình ảnh thầy đồ bên nghiên mực đen, giấy đỏ trao tặng từng nét chữ nắn nót đã khép lại hành trình bằng sự lắng đọng nét văn hóa truyền thống. Mỗi chữ xin được - dù là Học, An, Tài hay Phát - đều là món quà tinh thần vô giá, gửi gắm lời chúc thành công và nhắc nhở về đạo lý trọng chữ nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Từ hình ảnh đoàn rước vinh quy đến những nét chữ thư pháp, mỗi trải nghiệm tại không gian “Gặp gỡ hiền tài” hay “Hành trình Quốc học” đều góp phần kể lại câu chuyện về truyền thống hiếu học, trọng hiền tài của dân tộc. Qua đó, du khách có dịp hiểu thêm những giá trị văn hóa hình thành từ truyền thống đạo học, đồng thời nhận ra sự tiếp nối của những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

Qua những hoạt động gần gũi, truyền thống đạo học không còn chỉ được tìm hiểu qua những câu chuyện lịch sử mà còn được cảm nhận bằng trải nghiệm và những suy ngẫm của mỗi du khách. Đó cũng là cách để tinh thần hiếu học và ý thức trân trọng di sản tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống hôm nay.