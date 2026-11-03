Đa dạng sinh kế từ lợi thế đồi rừng

Với 12 ha rừng trồng, gia đình ông Hà Kim Tỵ chú trọng chăm sóc, lựa chọn thời điểm khai thác phù hợp để vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa duy trì nguồn thu từ sản xuất lâm nghiệp.

Theo ông Tỵ, làm kinh tế rừng cần sự kiên trì và tính toán dài hạn. Cây trồng có chu kỳ sinh trưởng riêng, vì vậy, người trồng rừng phải chủ động trong khâu chăm sóc, xác định thời điểm khai thác, đồng thời tính toán phương án sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình ông có thu nhập trên 300 triệu đồng từ mô hình này.

“Nhờ phát triển kinh tế rừng, cuộc sống gia đình tôi từng bước ổn định. Khi các con còn nhỏ, gia đình có điều kiện chăm lo cho các con học hành; sau này tiếp tục xây dựng nhà ở, mua sắm các thiết bị phục vụ sinh hoạt. Kinh tế ổn định giúp gia đình yên tâm lao động, sản xuất và có điều kiện đầu tư phát triển lâu dài”, ông Tỵ chia sẻ.

Tuy nhiên, với địa hình đồi dốc và đặc thù sản xuất nông, lâm nghiệp, nếu chỉ dựa vào một loại cây trồng, nguồn thu của người dân có thể thiếu tính liên tục. Từ thực tế đó, gia đình ông Tỵ từng bước mở rộng sản xuất, kết hợp trồng rừng với phát triển cây ăn quả, vừa tận dụng diện tích đất, vừa đa dạng hóa nguồn thu.

Hiện, gia đình ông có 3 ha cam, toàn bộ diện tích được đầu tư hệ thống tưới tự động với kinh phí gần 200 triệu đồng. Đây là khoản đầu tư đáng kể đối với một hộ sản xuất nông nghiệp, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức canh tác, giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

Ông Tỵ cho biết, sau khi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trên mạng Internet, ông nhận thấy hệ thống tưới tự động có thể giúp việc chăm sóc vườn cam thuận tiện hơn nên quyết định đầu tư lắp đặt. Khi đưa vào sử dụng, hệ thống giúp ông chủ động tưới nước cho toàn bộ diện tích vườn mà không phải mất nhiều công sức như trước.

Không chỉ ứng dụng công nghệ trong chăm sóc cây trồng, gia đình ông Tỵ còn quan tâm cải thiện điều kiện sản xuất, vận chuyển nông sản. Tuyến đường lên khu vực đồi trồng rừng và cây ăn quả đã được san gạt để phương tiện có thể tiếp cận, chở vật tư, phân bón và vận chuyển nông sản. Nhờ đó, gia đình giảm được công vận chuyển thủ công, tiết kiệm thời gian và sức lao động.

Cùng với điều kiện giao thông thuận lợi hơn, đầu ra sản phẩm cũng là yếu tố giúp gia đình yên tâm đầu tư. Theo ông Tỵ, trên địa bàn xã Nghĩa Tâm có nhiều cơ sở chế biến gỗ, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm rừng trồng.

Từ thực tế của gia đình ông Tỵ có thể thấy, hiệu quả kinh tế đồi rừng không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà còn ở cách tổ chức sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường và tư duy đầu tư của người dân.

Nếu rừng trồng tạo nguồn thu theo chu kỳ khai thác thì cây ăn quả góp phần đa dạng hóa sinh kế. Trong khi đó, việc ứng dụng kỹ thuật mới và cải thiện hạ tầng giúp giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

“Gia đình ông Hà Kim Tỵ phát triển được diện tích rừng trồng lớn, mang lại thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương. Cách làm của gia đình cũng tạo sức lan tỏa, giúp các hộ dân lân cận có thêm kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, phát huy lợi thế đất đai”. Ông Hoàng Văn Vượng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Tâm.

12 ha rừng trồng, 3 ha cam được đầu tư hệ thống tưới tự động, gia đình ông Hà Kim Tỵ đang từng bước khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai. Mô hình cho thấy khi kinh nghiệm sản xuất được kết hợp với tư duy đầu tư và ứng dụng kỹ thuật, lợi thế đồi rừng có thể trở thành nền tảng phát triển kinh tế bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình.