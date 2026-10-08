Đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập cho nông dân

Ông Phạm Văn Thiện, bản Tin Tốc, xã Mường Ảng chăn nuôi dê để tăng thêm thu nhập.

Nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, ông Nguyễn Văn Huyến, xã Thanh Nưa đã chủ động phát triển mô hình kinh tế tổng hợp phù hợp với điều kiện của gia đình. Với khoảng 3.000m2 mặt nước nuôi cá, cùng với chăn nuôi trên 20 con lợn và gần 1.000 con gà, vịt, gia đình ông từng bước hình thành mô hình sản xuất với nhiều nguồn thu khác nhau.

Trong quá trình sản xuất, ông chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chú trọng chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi và thường xuyên tìm hiểu nhu cầu thị trường để điều chỉnh quy mô chăn nuôi phù hợp. Từ việc đa dạng các hoạt động sản xuất, gia đình ông duy trì được nguồn thu tương đối ổn định. Mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống và tạo thêm động lực để gia đình tiếp tục mở rộng, phát triển các sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Văn Huyến chia sẻ: Trước đây gia đình tôi chỉ làm nhỏ lẻ, sau thấy nếu chỉ trông vào một nguồn thu thì cũng bấp bênh. Vì thế gia đình tôi vay thêm vốn từ Hội Nông dân và tận dụng diện tích sẵn có, cái gì phù hợp thì làm thêm, vừa nuôi cá, vừa nuôi lợn, gà, vịt. Trong quá trình làm thì vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chỗ nào chưa hiệu quả thì điều chỉnh. Làm nhiều loại tuy vất vả hơn nhưng có thêm nguồn thu, lúc con này giá xuống thì còn có con khác bù lại, nên kinh tế gia đình cũng ổn định hơn.

Còn với ông Phạm Văn Thiện, xã Mường Ảng, việc đa dạng hóa sinh kế được thể hiện qua việc kết hợp trồng cà phê với chăn nuôi dê, gà thả đồi và nuôi cá, qua đó tạo thêm nguồn thu và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, ông Thiện duy trì hơn 7ha cà phê, gần 30 con dê, hơn 200 con gia cầm và ao cá rộng gần 1.500m2, mang lại nguồn thu gần 500 triệu đồng mỗi năm.

Ông Phạm Văn Thiện cho biết: Trước đây gia đình tôi chủ yếu dựa vào cây cà phê, sau này tôi làm thêm các mô hình khác để có thêm thu nhập. Mỗi loại cây, con đều có cách chăm sóc và thời điểm cho thu khác nhau, nên khi kết hợp được thì đỡ bị phụ thuộc vào một nguồn. Quan trọng là phải biết tận dụng điều kiện sẵn có, làm phù hợp với khả năng của gia đình và thị trường thì mới duy trì lâu dài được.

Tại xã Núa Ngam, thời gian qua, Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi phương thức sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Hội chú trọng hướng dẫn hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai và nhu cầu thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Vì Văn Sinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Núa Ngam cho biết: Tùy điều kiện của từng gia đình, từng thôn, bản, Hội tuyên truyền, vận động bà con lựa chọn hướng sản xuất phù hợp. Ngoài trồng trọt, chăn nuôi, bà con có thể phát triển thêm các ngành nghề, dịch vụ để tận dụng nguồn lực sẵn có. Hội cũng thường xuyên nắm bắt nhu cầu của hội viên để hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình sản xuất, giúp bà con từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Để người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung hỗ trợ về vốn, kiến thức và kỹ năng nghề. Tính đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân với 74 dự án. Thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, 9 tháng đầu năm, tổng dư nợ do tổ chức Hội Nông dân tỉnh quản lý đạt gần 1.600 tỷ đồng, với gần 20.300 hộ vay. Cùng với hỗ trợ vốn, trong 9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho gần 1.200 hội viên, tạo điều kiện để nông dân nâng cao kiến thức, chủ động lựa chọn hướng sản xuất phù hợp và phát triển thêm các nguồn thu nhập.

Ông Quàng Văn Phương, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát, nắm bắt nhu cầu của hội viên và điều kiện thực tế từng địa bàn để định hướng phát triển những mô hình sinh kế phù hợp, có hiệu quả kinh tế và khả năng duy trì lâu dài. Hội tập trung hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, đồng thời tăng cường liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản phẩm. Hội khuyến khích phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.

Có thể thấy, việc đa dạng sinh kế và phát triển mô hình kinh tế tổng hợp chính là giải pháp thiết thực giúp nông dân chủ động thích ứng với thị trường, giảm thiểu rủi ro và nâng cao thu nhập ổn định. Sự chủ động chuyển đổi của người dân kết hợp với bệ phóng từ các chính sách hỗ trợ thiết thực là nền tảng vững chắc để thúc đẩy kinh tế nông thôn ngày càng phát triển hiệu quả.