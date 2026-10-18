Đa dạng sản phẩm từ hồng - Đặc sản mùa thu Đà Lạt đón Festival Hoa

Hồng treo gió được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Tất bật mùa hồng treo gió

Tại tổ dân phố Xuân Sơn, phường Xuân Trường - Đà Lạt, mùa làm hồng treo gió thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài khoảng 3 tháng.

Khi nguồn hồng tươi vào vụ, những công việc như: lựa chọn nguyên liệu, gọt vỏ, xử lý mủ, buộc dây rồi treo hồng lên giàn lại nối tiếp nhau. Với những cơ sở sản xuất quy mô lớn, đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu để kịp cung ứng hàng cho khách.

Gắn bó với nghề làm hồng treo gió suốt 12 năm, chị Trần Thị Như Thùy đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lựa chọn nguyên liệu và tổ chức sản xuất. Mỗi vụ, cơ sở của gia đình chị thu mua khoảng 60 tấn hồng tươi. Trung bình, 5 kg hồng tươi mới thu được khoảng 1 kg thành phẩm, cho thấy công sức và thời gian cần thiết để làm nên những mẻ hồng dẻo ngọt.

Cơ sở của gia đình chị Trần Thị Như Thùy, phường Xuân Trường - Đà Lạt tích cực vào mùa sản xuất hồng treo gió

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ sở sản xuất nhiều loại hồng như: hồng trứng lốc, hồng đầu bằng và hồng sữa. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ theo hình thức bán sỉ. Vào thời gian cao điểm, gia đình chị thuê khoảng 10 nhân công mỗi ngày để thực hiện các công đoạn sơ chế, treo hồng và phục vụ sản xuất.

Theo chị Như Thùy, làm hồng treo gió không chỉ cần kinh nghiệm mà còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Quá trình làm hồng phải được theo dõi sát sao khi có những thay đổi về mưa, nắng và độ ẩm, để không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm. Với người làm nghề, giữ được những mẻ hồng đạt yêu cầu quan trọng không kém việc bảo đảm sản lượng.

Mùa làm hồng kéo dài khoảng 3 tháng, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương với mức tiền công khoảng 350.000 đồng/ngày. Nhờ vậy, mùa hồng không chỉ mang lại nguồn thu cho các cơ sở chế biến mà còn tạo thêm việc làm thời vụ cho người dân.

Du khách tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh cùng vườn hồng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

Hồng treo gió cần thời gian để quả se lại, mất nước từ từ và đạt độ dẻo đặc trưng. Khi mưa kéo dài hoặc độ ẩm cao, người làm nghề phải theo dõi từng mẻ hồng, chủ động điều chỉnh cách chăm sóc và bảo quản để hạn chế hao hụt. Chỉ một khâu không bảo đảm cũng có thể ảnh hưởng đến hình thức và chất lượng sản phẩm.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, các hộ sản xuất nhận thấy muốn duy trì thị trường bán sỉ cần giữ chất lượng ổn định, bảo đảm nguồn hàng và tạo được niềm tin với khách hàng. Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu có thể biến động, việc tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, không chạy theo số lượng bằng mọi giá càng trở nên cần thiết.

Ông Thới Văn Sĩ, một hộ sản xuất hồng treo gió tại tổ dân phố Xuân Sơn, đã có nhiều năm gắn bó với công việc này. Mỗi mùa, cơ sở sản xuất khoảng 5 - 6 tấn hồng khô. Theo ông Sĩ, vụ hồng năm nay mất mùa, giá nguyên liệu tăng cao, trong khi mưa gió kéo dài khiến quá trình sản xuất vất vả hơn và nguy cơ hao hụt cũng lớn hơn. Vì vậy, gia đình lựa chọn sản xuất vừa phải, chú trọng chất lượng thay vì chạy theo sản lượng.

Bà Đặng Thị Thu Vân, phường Xuân Hương - Đà Lạt đa dạng các sản phẩm từ hồng như: rượu hồng, hồng treo gió, hồng lắc xí muội...

Có thể thấy, đằng sau một sản phẩm đặc sản được đóng gói chỉn chu là cả quá trình lao động bền bỉ của người nông dân. Từ việc chăm sóc vườn cây, thu mua nguyên liệu đến sơ chế, treo hồng và bảo quản, mỗi công đoạn đều góp phần tạo nên giá trị của sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để hồng treo gió giữ được chỗ đứng trên thị trường và từng bước tiếp cận những nhóm khách hàng mới.

Đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường

Nếu các cơ sở bán sỉ tập trung vào sản lượng và đầu ra ổn định, nhiều hộ sản xuất tại Lâm Đồng đang mở rộng hướng kinh doanh bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, bán lẻ và kết hợp quảng bá, trải nghiệm du lịch. Đây là hướng đi có thể giúp trái hồng không chỉ được biết đến như một nông sản theo mùa mà còn trở thành món quà mang dấu ấn riêng của phố núi.

Sản phẩm hồng treo gió - đặc sản mùa thu Đà Lạt thu hút du khách

Tại tổ dân phố Sở Lăng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, bà Đặng Thị Thu Vân mỗi năm sử dụng hơn 50 tấn hồng tươi để chế biến thành nhiều dòng sản phẩm. Cơ sở đa dạng các mặt hàng về hồng như: hồng treo gió, hồng phơi sương thoáng gió, hồng một lửa, hồng dành cho người ăn kiêng, hồng lắc xí muội, rượu hồng...

Khác với mô hình chủ yếu bán sỉ, cơ sở của bà Vân chú trọng bán lẻ, thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm từ vườn hồng đến quy trình sản xuất, thưởng thức các sản phẩm. Khi trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, du khách có cơ hội biết thêm về mùa thu hoạch, cách chế biến và công sức của người làm nghề. Trải nghiệm ấy cũng giúp sản phẩm có câu chuyện riêng, thay vì chỉ là một món hàng được bày bán trên kệ.

Một tiệm bánh tại phường Xuân Hương - Đà Lạt làm sản phẩm croissant mochi trái hồng

Theo bà Đặng Thị Thu Vân, việc đa dạng hóa các sản phẩm từ trái hồng giúp cơ sở đáp ứng nhu cầu và thị hiếu khác nhau của khách hàng.

"Tôi kỳ vọng dịp Festival Hoa Đà Lạt sắp tới sẽ thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua các sản phẩm từ hồng. Qua đó, các cơ sở có thêm cơ hội giới thiệu đặc sản địa phương, mở rộng đầu ra, đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh và hương vị riêng của Đà Lạt đến với du khách", bà Vân chia sẻ.

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, quảng bá trên môi trường số đang trở thành một kênh quan trọng. Chị Thới Hoài thường sử dụng các nền tảng trực tuyến để đăng tải hình ảnh, giới thiệu cảnh quan và hoạt động của cơ sở sản xuất hồng của gia đình đến du khách. Cách làm này giúp nhiều người biết đến điểm tham quan hơn, đồng thời, đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, mở ra cơ hội kết nối khách hàng ngoài phạm vi địa phương.

Các đặc sản địa phương có thể góp phần làm phong phú hành trình khám phá của du khách khi đến với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Sự kết hợp giữa sản xuất, bán hàng và quảng bá du lịch càng có ý nghĩa khi Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đang đến gần. Bên cạnh những không gian hoa, chương trình văn hóa và hoạt động trải nghiệm, các đặc sản địa phương có thể góp phần làm phong phú hành trình khám phá của du khách.

Với hồng treo gió cùng các sản phẩm làm từ trái hồng, đây là dịp để giới thiệu hương vị mùa thu Đà Lạt, câu chuyện người làm nghề và những sản phẩm được tạo nên từ nguồn nguyên liệu tại chỗ.