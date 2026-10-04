Đa dạng sản phẩm tại hội thi tay nghề ngành cửa

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 8 năm thành lập Hiệp hội Cửa Việt Nam khu vực Hà Bắc Lạng. Không gian sự kiện ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sản phẩm thế hệ mới, từ vật liệu nhôm kính, inox cao cấp đến các dòng keo trám chuyên dụng phục vụ công trình xây dựng, thu hút đông đảo giới chuyên môn và khách tham quan.

Nhiều sản phẩm mới được trưng bày tại sự kiện.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Apollo chia sẻ, đến với sự kiện, công ty mang tới các giải pháp keo trám chuyên dụng, nổi bật là dòng sản phẩm mới Apollo Silicone Sealant A600.

Đây là dòng keo trung tính phổ thông dành cho hệ nhôm kính, giúp các cơ sở sản xuất và thợ thi công tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại gian hàng, đơn vị cũng tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật thi công cho khách tham quan.

Đánh giá về quy mô sự kiện, ông Quý cho biết, sự kiện hội tụ đông đảo doanh nghiệp, thể hiện rõ tính gắn kết và nội lực mạnh mẽ của ngành cửa. Đặc biệt, Hội thi tay nghề là sân chơi thiết thực để các thợ làm nghề giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao tay nghề.

Tập đoàn Nhôm Singhal mang đến nhiều giải pháp nhôm xây dựng đa dạng.

Ông Trần Quang Tâm, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Nhôm Singhal cũng cho rằng, tại sự kiện, đơn vị mang đến nhiều giải pháp nhôm xây dựng đa dạng như hệ Xingfa, cánh liền phào, chấn song liền và các hệ cửa lùa hiện đại.

Bên cạnh đó, Singhal còn giới thiệu dòng cửa cuốn Singdoor phong phú về mẫu mã, tối ưu chi phí và tính an toàn. Các sản phẩm nhôm nổi bật với khả năng cách nhiệt, giảm nguy cơ cháy nổ, kết hợp giải pháp tấm nhôm panche chống vỡ, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững trong xây dựng.

Là một đơn vị chuyên sản xuất inox và thép, Công ty cổ phần TVL có các dòng sản phẩm chủ đạo như inox ống hộp và tấm cuộn. Đây là nguồn vật liệu quan trọng phục vụ gia công cổng cửa, lan can, hàng rào cho các công trình dân dụng và công cộng.

Công ty cổ phần TVL kỳ vọng mở rộng kết nối với đội ngũ thợ cơ khí và người tiêu dùng.

Ông Phạm Văn Hữu, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần TVL cho biết, thông qua sự kiện, TVL kỳ vọng mở rộng kết nối với đội ngũ thợ cơ khí và người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường khu vực Bắc Ninh, Lạng Sơn trong thời gian tới.

Nội dung được quan tâm nhất tại sự kiện là Hội thi tay nghề cửa VNDA. Hội thi quy tụ 15 đội thi đến từ các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh ngành cửa, cùng nhau tranh tài qua 3 bảng đấu để chọn ra 6 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Hội thi tay nghề cửa VNDA góp phần chuẩn hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công lắp dựng.

Hội thi tập trung vào kỹ năng thực hành lắp đặt hoàn thiện các bộ cửa nhôm tiêu chuẩn, các bài thi đòi hỏi các thí sinh phải trải qua các công đoạn kỹ thuật khắt khe, như khâu chuẩn bị, gia công lắp ráp khung cánh, vào kính, luồn gioăng - bơm keo, lắp đặt hệ phụ kiện đồng bộ…

Không chỉ là sân chơi khẳng định tay nghề và sự tỉ mỉ của người thợ, hội thi còn là dịp chuẩn hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công lắp dựng, góp phần nâng tầm chất lượng cho toàn bộ ngành cửa khu vực.

Ông Tô Văn Mạnh, Chủ tịch Hiệp hội Cửa Việt Nam khu vực Hà Bắc Lạng đánh giá, với tốc độ phát triển xây dựng hạ tầng mạnh mẽ tại Bắc Ninh và Lạng Sơn, sự kiện lần này ghi nhận sự bứt phá về tính đa dạng của các dòng sản phẩm, giải pháp công nghệ mới.

Đây là cơ hội để các hội viên, thợ làm nghề tiếp cận nguồn vật liệu chất lượng, lựa chọn nhãn hàng làm đại lý phân phối và ứng dụng vào các công trình lớn, phản ánh bức tranh ngành cửa khu vực đang khởi sắc rõ nét.

Đề cập đến định hướng và sự lan tỏa của sự kiện, ông Mạnh cũng cho rằng, hội thi tay nghề lần này được tổ chức bài bản nhằm tôn vinh, nâng tầm đội ngũ thợ lành nghề theo đúng tiêu chuẩn của Hiệp hội Cửa Việt Nam.

Sự kiện dành được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Cửa Việt Nam nhấn mạnh, chất lượng của một bộ cửa hoàn hảo không chỉ đến từ vật liệu hay công nghệ, mà cốt lõi nằm ở tay nghề, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm của người thợ. Đằng sau mỗi sản phẩm bền đẹp, an toàn là thành quả của những giờ lao động nghiêm túc cùng lòng tự trọng nghề nghiệp sâu sắc.

Đánh giá về ý nghĩa nhân văn của sự kiện, ông Dũng chia sẻ thêm, hội thi tay nghề cửa VNDA không chỉ là sân chơi tôn vinh năng lực, kết nối giao lưu và nâng cao tay nghề, mà còn lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào về nghề cửa.

Giá trị ấy sẽ càng nhân lên khi những kỹ thuật chuẩn xác, kinh nghiệm quý báu được ứng dụng thực tế vào từng công trình. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm hoàn thiện sau hội thi sẽ được ban tổ chức trao tặng cho các dự án thiện nguyện, nhà tình nghĩa tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.