Đa dạng sắc màu Ngày Văn hóa Việt Nam tại Khánh Hòa

Ngày 2-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo về khung chương trình các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026. Trong tháng 11 này, hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, di sản, văn hóa đọc, ẩm thực… sẽ lần lượt diễn ra khắp tỉnh Khánh Hòa. Rộn ràng nhất là tuần lễ từ ngày 18 đến 24-11.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa.

Đến với di tích, di sản, bảo tàng, thư viện

Không khí ngày hội bắt đầu từ các khu dân cư. Từ ngày 1 đến 18-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 880 khu dân cư trong toàn tỉnh. Ngày 14-11, Liên hoan nghệ thuật quần chúng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh nhằm chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026).

Từ ngày 15 đến 28-11, Bảo tàng tỉnh tổ chức song song 2 chuyên đề trưng bày về văn hóa, lịch sử. Tại cơ sở 1 (số 16 Trần Phú, phường Nha Trang), chuyên đề “Tiếng vọng từ lòng đất” giới thiệu 115 hiện vật và 164 bức ảnh. Tại cơ sở 2 (đường 16 tháng 4, phường Phan Rang), chuyên đề “Ký ức văn hóa Khánh Hòa” với 125 hiện vật và 158 bức ảnh sẽ đưa người xem trở về với những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất này. Từ ngày 20 đến 24-11, khách tham quan cơ sở 2 còn được “Tập làm nghệ nhân” bên bàn xoay gốm Bàu Trúc, khung dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Ở cơ sở 1, các học sinh có thể hóa thân thành nhà khảo cổ nhí trong hoạt động “Em làm nhà khảo cổ”, hay cùng nhau “Truy tìm mảnh ghép di sản”.

Du khách xem múa Chăm tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.

Cũng trong những ngày này, chương trình “Khám phá miền di sản” mở cửa từ sáng sớm đến chiều tối tại 2 di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai, cùng danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ. Giữa không gian cổ kính của các đền tháp Chăm, du khách có thể khoác lên mình tà áo dài, xin chữ thư pháp, xem điệu múa Chăm uyển chuyển. Du khách cũng có thể ngồi bên khung dệt thổ cẩm, tự tay nặn gốm hay gõ thử tiếng đàn đá ngân vang. Hội thi Tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2026 là dịp để học sinh THCS thêm hiểu, thêm yêu quê hương. Hội thi do Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức vào các ngày 16, 18 và 21-11, tại xã Ninh Phước, phường Ninh Chử và xã Thuận Nam.

Từ ngày 16 đến 24-11, Thư viện tỉnh tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”. Trong đó sẽ có Hội sách Khánh Hòa, đưa xe thư viện lưu động về với các trường học, trao giải Cuộc thi “Gia đình đọc sách tỉnh Khánh Hòa” lần thứ II và tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Sắc màu văn hóa Khánh Hòa”. Bên cạnh đó là workshop “Văn hóa đọc - Kết nối yêu thương, kiến tạo trường học hạnh phúc” và trải nghiệm “Sách và STEAM trong thời đại số”.

Ẩm thực, điện ảnh và những đêm diễn nghệ thuật

Từ ngày 18 đến 24-11, Công viên Yến Phi (phường Nha Trang) sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa ẩm thực năm 2026, với chủ đề “Đất trời đãi tiệc - Khánh Hòa khai hội”. Ngay sau đó, từ ngày 19 đến 25-11, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh diễn ra tại Sân bóng Thanh niên (phường Nha Trang). Tối 18-11, đợt phim chào mừng khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (phường Phan Rang). Sau đó, những buổi chiếu phim lưu động sẽ về với các thôn, tổ dân phố đến hết ngày 25-11.

Sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Chiều 21-11, sân khấu Tháp Trầm Hương sẽ rộn ràng với màn đồng diễn dân vũ “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tối 22-11 và chiều 23-11, Hội UNESCO Khánh Hòa mang đến hai chương trình “Văn hóa Khánh Hòa” và “Khánh Hòa mến yêu” trên cùng sân khấu này.

Tối 22-11, Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải) sẽ vang lên “Thanh âm quê hương” do Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng. Tối 23-11, tiếng đàn, tiếng trống dân tộc sẽ hòa quyện trong chương trình “Xứ Trầm hương - Miền Tháp nắng” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tại Quảng trường 2 tháng 4.

Điểm nhấn ngày hội văn hóa

Ngày 24-11, khu vực Quảng trường 2 tháng 4 và Công viên bờ biển đối diện đường Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang) sẽ là không gian chung của chuỗi hoạt động “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”, kéo dài từ sáng đến tối. Ngày hội bắt đầu từ 6 giờ 30 với những bước khiêu vũ thể thao bên bờ biển. Từ 15 giờ, các khối quần chúng Nhân dân đi bộ diễu hành từ Thư viện tỉnh và Công viên bờ biển đối diện đường Tuệ Tĩnh (2 nhóm) về Quảng trường 2 tháng 4. Buổi chiều tiếp nối với giao lưu nghệ thuật và văn nghệ cộng đồng.

Đúng 19 giờ, chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4. Đây là dịp tỉnh đón nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Pô Inư Nagar” được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đêm hội còn diễn ra lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa và lễ trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa. Cuối chương trình, khán giả sẽ được nghe những tác phẩm mới viết về quê hương.

Để ngày hội thực sự là của người dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng ngay tại cơ sở. Qua đó, mỗi người có thể trực tiếp tham gia, sáng tạo và tận hưởng các giá trị văn hóa. Từ ngày 18 đến 24-11, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và sử dụng bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam. Thông tin về các sự kiện được cập nhật trên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm đến.

Xem khung chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại đây

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