Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhiều địa phương tại TP.HCM đã tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc và gắn kết người dân.

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa

Theo đó, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 31, phường Bình Trưng, TP.HCM đã tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình".

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM tặng cây xanh cho Khu phố 31. (Ảnh: Phương Uyên).

Ông Hồ Sỹ Thuận, Trưởng Khu phố 31, cho biết khu phố duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa trên 95%; các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, không xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép hoặc phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, người dân và các mạnh thường quân đóng góp hơn 80 triệu đồng để trao học bổng, chăm lo cho thiếu nhi và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và vận động hơn 40 triệu đồng ủng hộ các quỹ.

Tại ngày hội, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và người dân Khu phố 31 trong củng cố tình đoàn kết, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ông nhấn mạnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết cần gắn với những việc làm cụ thể, có thể duy trì lâu dài, để văn hóa hiện diện trong đời sống hằng ngày, không chỉ trong những ngày lễ hội.

Ngày hội "Sắc màu văn hóa Việt Nam" tại phường Hiệp Bình góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và gắn kết cộng đồng. (Ảnh: Linh Lê).

Tại phường Hiệp Bình, UBND phường tổ chức Ngày hội "Sắc màu văn hóa Việt Nam" năm 2026 với chủ đề "Hội tụ sắc màu - Lan tỏa bản sắc - Hiệp Bình nghĩa tình".

Điểm nhấn của Ngày hội là Hội thi nấu ăn "Hương vị quê nhà", giới thiệu những món ăn mang đậm hương vị truyền thống các vùng miền. Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội thi.

Ông Phạm Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình nhấn mạnh, ý nghĩa của việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời mong muốn Ngày hội trở thành điểm hẹn để người dân giao lưu, trải nghiệm, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Không chỉ được lan tỏa từ các khu dân cư, tinh thần đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa còn được TP.HCM cụ thể hóa thông qua các hoạt động quy mô lớn, tiêu biểu là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

TP.HCM lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ nền tảng văn hóa

Tối 22/11, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng, phát triển thành phố.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Theo lãnh đạo UBND TP, văn hóa và đại đoàn kết có mối quan hệ gắn bó mật thiết; văn hóa bồi đắp tâm hồn, nhân cách, còn đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, tạo nguồn lực thúc đẩy thành phố phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh việc phát triển văn hóa cần bắt đầu từ mỗi người, gia đình, khu dân cư và cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân cần chủ động gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, cùng chung tay xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, nghĩa tình, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Đây cũng là dịp lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), góp phần gắn kết cộng đồng và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, kinh tế sáng tạo.

Phương Uyên