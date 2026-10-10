Đa dạng 'sắc màu' cho Festival Hoa

Festival là dịp tôn vinh nghề trồng hoa ở Đà Lạt

“Mở cửa” vườn nhà

Đã 26 năm gắn bó với nghề trồng hoa, ông Bùi Hữu Đức (người dân tổ dân phố Thái Phước, phường Lâm Viên - Đà Lạt) có nhiều ký ức với những mùa Festival Hoa. Đây không chỉ là dịp phố xá khoác lên mình những sắc màu rực rỡ, mà còn là thời điểm người trồng hoa có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình đến đông đảo du khách.

Nhìn lại những năm qua, ông Đức nhận thấy thị trường hoa Đà Lạt có nhiều thay đổi. Sau những lần festival, hình ảnh hoa Đà Lạt được lan tỏa rộng hơn, thị trường từng bước mở sang thị trường trong nước và quốc tế. Với người trồng hoa, có thêm thị trường cũng đồng nghĩa với thêm cơ hội tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào một vài đầu mối. “Thị trường mở rộng thì người trồng hoa cũng dễ thở hơn, cuộc sống nhờ đó thuận lợi hơn”, ông Đức chia sẻ.

Ông Bùi Hữu Đức - người dân làng hoa Thái Phiên luôn chào đón những vị khách đến tham quan vườn

Gia đình có truyền thống trồng hoa, ông Đức hiểu rằng để có một cành hoa đến tay người mua là cả một quá trình dài chăm sóc, chịu tác động của thời tiết và nhiều biến động của thị trường. Bởi vậy, mỗi mùa festival, ông đều sẵn sàng mở cửa vườn nhà để đón khách.

Không chỉ tham quan, du khách có thể trò chuyện với người trồng hoa, tìm hiểu từ lúc cây được xuống giống, chăm sóc đến khi cắt bán. Qua đó, người mua có thể hiểu thêm về công sức phía sau một cành hoa, cũng như trân trọng hơn sản phẩm mà mình mang về.

Với ông, mở cửa vườn cũng là một cách để người trồng hoa kể câu chuyện về nghề của mình. Khi du khách được tận mắt nhìn thấy nơi những cành hoa được tạo ra, festival không chỉ dừng lại ở việc ngắm hoa mà còn trở thành dịp để kết nối người trồng với người mua, giúp câu chuyện về hoa Đà Lạt đến gần hơn với công chúng.

Hồng treo gió - quà mùa thu ở Đà Lạt

Cách làm ấy cũng đang được ông Mai Xuân Long, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đất Làng (tổ dân phố Trường Xuân, phường Xuân Trường - Đà Lạt) lựa chọn với sản phẩm hồng treo gió. Khoảng 10 năm qua, ông Long đều đặn tham gia các hoạt động trưng bày trong khuôn khổ Festival Hoa. Qua mỗi mùa hội, ông nhận thấy lượng khách quan tâm đến sản phẩm ngày càng nhiều.

Mùa festival năm nay, cả 28 thành viên của hợp tác xã (HTX) đều đang mong chờ một mùa vụ thành công. Bên cạnh việc giới thiệu hồng treo gió, HTX cũng sẵn sàng mở cửa đón khách. Du khách có thể tham quan, chụp hình và tìm hiểu quá trình làm ra sản phẩm.

Bởi ông Long cho rằng, đây là một cách quảng bá thiết thực. Du khách không chỉ nhìn thấy sản phẩm ở điểm bán mà được bước vào nơi sản phẩm được tạo ra, gặp người làm ra sản phẩm và nghe chính họ kể câu chuyện của mình.

Người dân phường Xuân Trường - Đà Lạt làm hồng treo gió

Giữ lại những giá trị riêng

Với ông Long, câu chuyện về trái hồng không chỉ nằm ở sản phẩm làm ra sau quá trình chế biến. Điều khiến ông trân trọng hơn cả là những cây hồng có tuổi đời hàng chục, thậm chí cả gần 100 năm ở mảnh đất Xuân Trường.

Ông Long bảo rằng, kỹ thuật và công nghệ làm hồng treo gió có thể học hỏi, nhưng vùng nguyên liệu và những đặc tính riêng của trái hồng Đà Lạt thì khó có nơi nào thay thế. Những giống hồng truyền thống như: hồng trứng lốc, trứng lửa, vuông đồng có vị ngọt đậm, nhiều mật, tạo nên nét riêng. Hiện nay, nghề làm hồng treo gió được nhân rộng không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần giữ lại một sản vật đặc trưng của vùng đất Đà Lạt.

Người K’ho gìn giữ ẩm thực truyền thống thông qua lễ hội

Còn tại phường Lang Biang - Đà Lạt, mỗi mùa Festival Hoa cũng là dịp để các hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức. Bên cạnh các hoạt động chính được triển khai, mỗi mùa Festival Hoa, phường lại có thêm các hoạt động hưởng ứng, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc K’ho. Năm nay, phường dự kiến có các chương trình hưởng ứng như: Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, Ngày hội hoa hồng Lang Biang, Hội thi ẩm thực và rượu cần Lang Biang, Trưng bày sản phẩm OCOP và Giải đua ngựa không yên.

Là một trong những đội góp mặt trong hầu hết các cuộc thi, liên hoan do địa phương tổ chức, Nhóm cồng chiêng Câu lạc bộ Gia đình văn hóa cũng vô cùng háo hức đón chờ những ngày hội. Ông Păng Ting Mút - Trưởng nhóm là người từng công tác trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương nên càng trăn trở trước nguy cơ mai một của nhiều giá trị truyền thống. Với ông, đưa văn hóa vào các hoạt động du lịch không đơn thuần là biểu diễn cho khách xem, mà còn tạo thêm lý do để cộng đồng tiếp tục giữ gìn những gì cha ông để lại.

Vì thế mỗi lần tham gia các kỳ liên hoan, festival, câu lạc bộ đều mang theo những nét đặc trưng của người K’ho: tiếng cồng chiêng, trang phục thổ cẩm, những món ăn truyền thống. Mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động đều có một câu chuyện phía sau, từ nguyên liệu, cách chế biến đến phong tục gắn với đời sống cộng đồng. Với ông Păng Ting Mút, điều đáng quý là du khách không chỉ thưởng thức một món ăn hay xem một tiết mục cồng chiêng, mà có thể hiểu thêm về văn hóa của cộng đồng đã tạo nên những sản phẩm ấy.

Đồng bào dân tộc K’ho ở phường Lang Biang - Đà Lạt tham gia chương trình Mùa hội cỏ hồng

Hiện nay, UBND tỉnh hoàn tất các kế hoạch, đẩy mạnh những chương trình liên quan đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026. Người dân cũng tích cực chuẩn bị, không chỉ trang hoàng nhà cửa, không gian mà còn góp vào mùa hội những sản phẩm do chính mình làm ra, cùng câu chuyện về nghề và vùng đất phía sau mỗi sản phẩm.