Đa dạng phương thức đưa pháp luật vào thực tiễn

Đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật

Hội thi "Tuổi trẻ với pháp luật năm 2026" do Lữ đoàn 214 tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị. Hội thi thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia với các phần thi giới thiệu, kiến thức, xử lý tình huống và sân khấu hóa.

Điểm nổi bật của hội thi là việc đưa những quy định pháp luật, kỷ luật Quân đội vào các tiểu phẩm gắn với tình huống thực tế trong học tập, công tác và sinh hoạt của bộ đội. Bằng cách thể hiện gần gũi, hài hước, kết hợp các tiết mục văn nghệ, các đội thi đã truyền tải nhiều kiến thức thiết thực về phòng, chống tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu, bia; quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và điều lệnh quản lý bộ đội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú và cách thể hiện sáng tạo, đội thi Phòng Tham mưu đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn. Kết quả này thể hiện tinh thần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giáo dục pháp luật với các hoạt động giao lưu, thực hành xử lý tình huống.

Toàn cảnh hội thi do Lữ đoàn 214 tổ chức. Ảnh: Minh Châu

Hội thi có 4 đội tham gia, gồm: Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 4, Phòng Tham mưu Lữ đoàn. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức về pháp luật và xử trí tình huống, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật. Nội dung tập trung tìm hiểu, tuyên truyền về một số luật phổ biến, liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và thiết thực trong cuộc sống, như: Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống ma túy; Luật An ninh mạng; các nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, các đội đã bám sát kế hoạch, chủ động lựa chọn hạt nhân, phối hợp chặt chẽ với đơn vị kết nghĩa để xây dựng kịch bản và tổ chức luyện tập. Trong đó, ở phần thi chào hỏi, các đội sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu, đạo cụ để giới thiệu về đội. Phần thi kiến thức, các đội trả lời chính xác câu hỏi trắc nghiệm, xử trí tình huống phù hợp, sát thực tiễn. Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, các đội sử dụng nhiều hình thức như kịch nói, hài kịch, tấu hài... để xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền hấp dẫn, có thông điệp truyền tải rõ ràng.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ, giữ nghiêm kỷ luật; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Duy trì hiệu quả diễn đàn pháp luật

Không chỉ tổ chức hội thi, thời gian qua, Lữ đoàn 214 còn duy trì nhiều diễn đàn, tọa đàm với các chủ đề như "Thanh niên với kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước", "Thanh niên Lữ đoàn tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật", "Dân chủ - Kỷ luật". Thông qua trao đổi, thảo luận và giải quyết những tình huống thường gặp, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện củng cố kiến thức, nâng cao trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ.

Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Lữ đoàn chú trọng thực hiện phương châm "4 linh hoạt", gồm: Linh hoạt lựa chọn nội dung; linh hoạt hình thức tuyên truyền; linh hoạt thời điểm tổ chức; linh hoạt trong phối hợp giữa đơn vị với gia đình quân nhân và địa phương.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ và đối tượng tiếp nhận; kết hợp giáo dục tập trung với trao đổi, thảo luận, xử lý tình huống thực tế. Một số đơn vị còn phối hợp với cơ quan tư pháp, mời cán bộ chuyên môn trực tiếp phổ biến kiến thức pháp luật cho bộ đội; phát huy hiệu quả các mô hình "Vòng quay thao trường", "Tủ sách pháp luật", tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật.

Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền không chỉ giúp những quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ mà còn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chủ động học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác và sinh hoạt. Qua đó, từng bước chuyển từ tiếp thu kiến thức một chiều sang trao đổi, tương tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong đơn vị.

Theo đánh giá của đơn vị, việc triển khai phương châm "4 linh hoạt" đã phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Những năm gần đây, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ cơ bản ổn định, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường liên tục giảm qua các năm.

Thời gian tới, Lữ đoàn 214 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời, phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.