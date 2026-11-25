Thông tư 25/2026/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Theo ông, điều chỉnh này sẽ tác động như thế nào đến khả năng mở rộng tín dụng trung, dài hạn? Các ngân hàng cần chú trọng những giải pháp gì để khai thác hiệu quả dư địa mới, đồng thời bảo đảm an toàn thanh khoản và kiểm soát rủi ro mất cân đối kỳ hạn?

Từ ngày 01/7/2026, Thông tư 25/2026/TT-NHNN nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn lên 40%. Đây là điều chỉnh đáng chú ý sau giai đoạn tỷ lệ này được giảm dần và duy trì ở mức 30% từ tháng 10/2023.

Theo tôi, tác động trực tiếp nhất là giải tỏa một phần ràng buộc về cơ cấu kỳ hạn. Những ngân hàng đang tiệm cận giới hạn cũ có thêm không gian tài trợ đầu tư máy móc, nhà xưởng, hạ tầng, nhà ở và các nhu cầu có thời gian thu hồi vốn dài. Áp lực phải lập tức huy động thêm tiền gửi dài hạn với giá cao cũng có thể giảm bớt. Phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho thấy, nhóm ngân hàng gần mức trần 30% là những tổ chức được hưởng lợi rõ hơn từ điều chỉnh này. Tuy nhiên, đây là nới một giới hạn an toàn, không phải bơm thêm tiền hay bổ sung vốn chủ sở hữu cho ngân hàng. Nó cũng không đồng nghĩa tín dụng trung, dài hạn được tự động tăng thêm 10% tổng dư nợ.

Khả năng giải ngân còn phụ thuộc nguồn lực tài chính thực tế, hệ số an toàn vốn, các giới hạn khác, chất lượng khách hàng và năng lực quản trị. Nói cách khác, chính sách mở thêm cửa, nhưng ngân hàng có nên đi qua và đi bao xa phải dựa trên sức khỏe bảng cân đối của mình. Điểm cần nhấn mạnh, 40% là giới hạn tối đa, không phải chỉ tiêu bắt buộc sử dụng hết. Một ngân hàng có tiền gửi phân tán, khách hàng ổn định, tài sản thanh khoản tốt có thể khai thác dư địa khác với ngân hàng phụ thuộc một số khách hàng lớn hoặc thường xuyên phải trả lãi cao để giữ vốn.

Để khai thác hiệu quả dư địa mới, đầu tiên là ngân hàng quản trị theo dòng tiền thực, không chỉ theo kỳ hạn ghi trên hợp đồng. Ngân hàng cần lập bản đồ dòng tiền theo từng khoảng thời gian, đồng tiền và nhóm khách hàng; đánh giá tỷ lệ tái tục, mức tập trung tiền gửi, khả năng rút trước hạn và các nghĩa vụ giải ngân đã cam kết…

Giải pháp tiếp theo là kiểm tra sức chịu đựng trong những kịch bản kết hợp. Chẳng hạn, một nhóm khách hàng lớn rút tiền, lãi suất huy động tăng, trái phiếu đến hạn và tiến độ thu nợ chậm cùng lúc. Ngân hàng cần biết phải huy động bao nhiêu, bán tài sản nào, chịu chi phí ra sao và có thể duy trì hoạt động trong bao lâu. Tài sản thanh khoản dự phòng và kế hoạch ứng phó phải được chuẩn bị trước, không thể đợi xuất hiện căng thẳng mới đi tìm nguồn vay.

Giải pháp nữa là đưa chi phí kỳ hạn vào giá vốn nội bộ. Nếu một đơn vị kinh doanh sử dụng nguồn lực để cho vay mười năm, chi phí được phân bổ phải phản ánh nhu cầu tài trợ dài hạn và rủi ro lãi suất, không thể chỉ dựa vào mức vay qua đêm đang thấp.

Nâng giới hạn lên 40% tạo thêm dư địa tăng trưởng cho vay của ngân hàng. Nhưng đích đến vẫn phải là nguồn vốn ổn định hơn, rủi ro được định giá đúng và ngân hàng không còn phải dùng tiền ngắn hạn để gánh quá nhiều nhu cầu dài hạn của nền kinh tế.

Một trong những thách thức đối với các ngân hàng hiện nay là vừa bảo đảm nguồn vốn ổn định để đáp ứng nhu cầu tín dụng, vừa kiểm soát chi phí huy động nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Theo ông, các ngân hàng cần có những giải pháp gì để phát triển nguồn vốn huy động ổn định, dài hạn mà không làm gia tăng quá lớn chi phí vốn?

Bài toán đúng không phải là huy động vốn dài hạn bằng mọi giá, mà là tạo sản phẩm đủ hấp dẫn với chi phí tổng thể hợp lý. Lãi suất vẫn quan trọng, nhưng người gửi tiền còn quan tâm khả năng sử dụng tiền khi phát sinh nhu cầu, độ an toàn, tính thuận tiện và sự rõ ràng của hợp đồng. Một mức lãi nhỉnh hơn chưa chắc bù được nỗi lo tiền bị khóa nhiều năm. Ngân hàng nên thiết kế sản phẩm linh hoạt theo mục tiêu: tích lũy mua nhà, học tập, hưu trí hoặc dự phòng dài hạn. Khách hàng có thể chia khoản gửi thành nhiều phần với các thời điểm đáo hạn khác nhau, bổ sung tiền định kỳ và lựa chọn lịch nhận lãi phù hợp.

Ví dụ, thay vì yêu cầu khách hàng khóa toàn bộ 500 triệu đồng trong ba năm, ngân hàng có thể tư vấn cơ cấu khoản tiền thành các phần ngắn, trung và dài hạn. Khách hàng vẫn có tiền đáp ứng nhu cầu gần, trong khi ngân hàng hình thành được nguồn tiền ổn định hơn. Sản phẩm và điều kiện rút từng phần phải được công bố chính xác, phù hợp quy định áp dụng.

Khả năng chuyển nhượng hoặc sử dụng giấy tờ có giá để bảo đảm khoản vay cũng có thể tăng sức hấp dẫn, nếu sản phẩm và pháp luật cho phép. Nhưng phải nói rõ: vay cầm cố có chi phí; chuyển nhượng có thể không được đúng mệnh giá. Không nên quảng cáo tính linh hoạt như một quyền rút tiền miễn phí trong mọi hoàn cảnh.

Yếu tố tiếp theo là niềm tin. Khách hàng sẵn sàng gửi dài hơn khi hiểu sức khỏe ngân hàng, được bảo vệ dữ liệu, nhận cảnh báo giao dịch kịp thời và có cơ chế giải quyết sự cố rõ ràng. Minh bạch lãi suất, phí và cách xử lý khi đáo hạn có giá trị lâu dài hơn các đợt khuyến mại ngắn. Ngân hàng cũng cần giữ khách bằng hệ sinh thái dịch vụ: nhận lương, thanh toán, quản lý dòng tiền, tích lũy tự động. Tuy nhiên, nguồn tiền thanh toán ổn định về hành vi vẫn không nên bị đánh đồng với tiền gửi dài hạn về nghĩa vụ pháp lý. Đây là hai thuộc tính cần được đo lường riêng.

Ở chiều chi phí, nên so sánh tổng chi phí huy động bao gồm lãi, khuyến mại, phân phối, công nghệ và mức biến động nguồn tiền. Một nguồn vốn trả lãi thấp nhưng thường xuyên dịch chuyển có thể đắt hơn nguồn vốn dài hạn có giá cao hơn một chút, bởi ngân hàng phải duy trì thêm dự phòng và liên tục tìm tiền thay thế.

Đôi khi ngân hàng phải chấp nhận chi phí nhỉnh hơn để đổi lấy sự ổn định và khả năng cho vay với lãi suất dự báo được. Phần giảm giá cho người vay phải đến thêm từ tiết kiệm vận hành, quản trị rủi ro và chia sẻ lợi nhuận, không thể chỉ dựa vào giảm thu nhập của người gửi tiền.

Theo ông, dư địa huy động vốn trung, dài hạn qua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế hiện nay ra sao?

Dư địa còn, nhưng phải đánh giá từng kênh theo kỳ hạn thực, giá vốn và đối tượng nhà đầu tư. Với chứng chỉ tiền gửi, lợi thế là khả năng thiết kế theo kỳ hạn và nhóm khách hàng, phân phối số, chia nhỏ mệnh giá. Tuy nhiên, chứng chỉ kỳ hạn ngắn chủ yếu đa dạng hóa phương thức huy động, chưa tạo bước chuyển lớn về cấu trúc kỳ hạn. Muốn phát triển hiệu quả, cần chuẩn hóa thông tin về lãi suất, chuyển nhượng, thanh toán trước hạn và các quyền liên quan…

Với trái phiếu ngân hàng, tiềm năng nằm ở khả năng tiếp cận nhà đầu tư có nhu cầu nắm giữ lâu hơn, như quỹ đầu tư và doanh nghiệp bảo hiểm trong phạm vi được phép. Điều kiện quyết định là sức khỏe tổ chức phát hành, cấu trúc sản phẩm và khả năng trả nợ. Người mua phải được giải thích rõ rủi ro, quyền mua lại trước hạn, lãi suất cố định hay thả nổi. Một trái phiếu mười năm có điều khoản mua lại sớm cần được đưa vào kế hoạch nguồn vốn theo nhiều kịch bản, không chỉ theo ngày đáo hạn cuối cùng.

Nguồn từ các tổ chức tài chính quốc tế có thể bổ sung kỳ hạn, kinh nghiệm quản trị và tiêu chuẩn môi trường, xã hội. Nhưng không nên mặc định đây là tiền rẻ. Với khoản vay ngoại tệ, phải tính lãi tham chiếu, biên độ, phí, chi phí phòng vệ tỷ giá và nghĩa vụ tuân thủ. Nguồn USD chỉ thực sự phù hợp khi được phân bổ đúng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp hoặc có phương án chuyển đổi, phòng vệ đầy đủ.

Tuy nhiên, phát triển nguồn vốn dài hạn không thể chỉ dừng ở việc ngân hàng phát hành thêm giấy tờ có giá. Nếu nhà đầu tư mua trái phiếu ngân hàng, rồi ngân hàng tiếp tục đảm nhận gần như toàn bộ việc tài trợ dự án, sự phụ thuộc của nền kinh tế vào trung gian ngân hàng vẫn lớn.

Vì vậy, cần phát huy hơn nữa vai trò của thị trường vốn trong việc trực tiếp đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu minh bạch và huy động vốn từ các quỹ đầu tư. Muốn vậy, cần củng cố chất lượng công bố thông tin, xếp hạng tín nhiệm, quyền chủ nợ, cơ chế xử lý vi phạm và phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn.

Xin cảm ơn ông!