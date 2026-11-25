Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với sản xuất nông nghiệp, ông Trường nhận thấy phát triển kinh tế trên đất đồi không thể chỉ phụ thuộc vào một loại cây trồng hoặc vật nuôi. Bởi vậy, ông lựa chọn hướng sản xuất tổng hợp, lấy lĩnh vực này hỗ trợ lĩnh vực khác, vừa tận dụng diện tích đất, nguồn nước, vừa phân tán rủi ro khi thị trường có biến động.

Trong cơ cấu sản xuất của gia đình, cây quế được xác định là hướng đầu tư lâu dài. Hiện 5,5 ha quế có độ tuổi từ 7 - 15 năm, đang bước vào giai đoạn cho thu hoạch vỏ, lá và gỗ. Đây là nguồn tích lũy quan trọng, tạo nền tảng kinh tế cho gia đình trong những năm tiếp theo.

Ông Đinh Xuân Trường chia sẻ: “Cùng với tập trung trồng quế, tôi kết hợp nuôi nhiều loại vật nuôi như cầy hương, dúi, lợn nái giống, gà và thả cá. Nếu chỉ tập trung vào một loại thì sẽ khó khăn khi thị trường biến động. Phát triển kinh tế tổng hợp thu nhập ổn định hơn”.

Gia đình ông Trường tận dụng lợi thế nguồn nước để phát triển thủy sản. Ao nuôi rộng 2.500 m² được thả các loại cá như trắm, trôi, mè, rô phi. Gia đình còn duy trì 2 con lợn nái để bán lợn giống và hơn 200 con gà thịt.

Bên cạnh những cây trồng, vật nuôi quen thuộc, ông Trường còn tìm hiểu, thử nghiệm các loài vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế. Bắt đầu với 25 con cầy hương giống, ông tìm hiểu đặc tính sinh trưởng, tập tính ăn uống và kỹ thuật chăm sóc. Đây là vật nuôi đòi hỏi điều kiện chuồng trại, vệ sinh và chế độ chăm sóc phù hợp.

Đến nay, đàn cầy đã thích nghi với môi trường nuôi nhốt và bắt đầu sinh sản, giúp gia đình từng bước chủ động nguồn giống để phát triển đàn. Cùng với đó, ông đầu tư nuôi 20 cặp dúi sinh sản. Loài vật này có ưu điểm là thức ăn tương đối dễ kiếm, chủ yếu từ tre, mía, ngô, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Việc đưa thêm vật nuôi đặc sản vào sản xuất đã tạo cơ hội tăng nguồn thu từ bán con giống và sản phẩm thương phẩm.

Bà Lương Thị Yên vợ ông Trường chia sẻ: “Nuôi cầy hương, dúi đòi hỏi phải chú ý kỹ thuật chăm sóc, nhất là giữ chuồng trại và thức ăn sạch sẽ để vật nuôi khỏe mạnh. Gia đình nuôi cầy và dúi hơn một năm nay, thấy vật nuôi phát triển tốt, mang lại hiệu quả và nguồn thu nhập ổn định”. Theo ông Trường, tổng thu nhập từ các hoạt động sản xuất của gia đình hiện đạt 250 - 300 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, ông Đinh Xuân Trường còn sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về cách lựa chọn vật nuôi và tổ chức sản xuất. Từ thực tế mô hình, các hộ có diện tích đất rộng tại địa phương có thêm cơ sở tham khảo, lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện và khả năng của gia đình.

“Mô hình kinh tế của gia đình ông Đinh Xuân Trường phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất của địa phương. Nhiều hộ dân trong tổ cũng có diện tích đất rộng, có thể học tập cách làm này để phát triển kinh tế. Chúng tôi mong muốn mô hình được nhân rộng, tạo động lực để người dân khai thác tiềm năng đất, nâng cao thu nhập”. Ông Lương Hồng Thắng - Tổ trưởng tổ dân phố 15, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Đất đồi không chỉ phù hợp với phát triển lâm nghiệp mà còn có thể khai thác hiệu quả thông qua nhiều mô hình sản xuất kết hợp. Tùy điều kiện thổ nhưỡng, địa hình, nguồn nước và khả năng đầu tư, người dân có thể lựa chọn trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc nuôi thủy sản. Trong đó, các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sinh trưởng và thời điểm cho thu hoạch khác nhau sẽ giúp tạo nguồn thu liên tục, giảm áp lực về vốn và hạn chế rủi ro khi một loại sản phẩm gặp khó khăn về đầu ra.

Tuy nhiên, đa dạng hóa sản xuất không có nghĩa là đầu tư dàn trải, chạy theo những mô hình mới khi chưa nắm rõ kỹ thuật và thị trường. Để phát triển bền vững, người dân cần căn cứ vào điều kiện đất, nguồn lực lao động, khả năng tài chính để lựa chọn quy mô phù hợp; chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Đặc biệt, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường ổn định cũng là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh tế.

Từ cách làm của gia đình ông Đinh Xuân Trường, hướng phát triển sản xuất tổng hợp đang mở ra thêm lựa chọn cho những hộ dân có điều kiện đất tương đồng ở phường Văn Phú. Những mô hình thiết thực, phù hợp với thực tế không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế tại cơ sở.