Mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình ông Đào Văn Thuần tận dụng lợi thế tài nguyên rừng và nguồn hoa tự nhiên, tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Với lợi thế về tài nguyên rừng và nguồn hoa tự nhiên phong phú tại địa phương, gia đình ông Đào Văn Thuần (thôn Thạch Bình) đã lựa chọn nuôi ong lấy mật làm hướng phát triển kinh tế. Từ quy mô nhỏ ban đầu, bằng kinh nghiệm tích lũy trong quá trình chăm sóc và tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi, đến nay, gia đình ông đã phát triển hơn 100 thùng ong nội, cho sản lượng hơn 1.000 lít mật mỗi năm. Mô hình mang lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần cải thiện đời sống cho gia đình.

Ông Đào Văn Thuần cho biết: Nuôi ong không đòi hỏi nhiều diện tích đất sản xuất, cũng không cần huy động quá nhiều lao động thường xuyên. Đặc biệt, điều kiện địa hình rừng núi, nguồn hoa tự nhiên theo mùa ở Phú Sơn tạo thuận lợi cho đàn ong sinh trưởng, phát triển và cho mật. Tuy nhiên, để duy trì sản lượng, người nuôi phải nắm vững đặc tính của từng đàn, thường xuyên theo dõi tình trạng sinh trưởng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh và điều chỉnh việc chăm sóc phù hợp với thời tiết, mùa hoa. Việc lựa chọn giống ong nội phù hợp với môi trường tự nhiên cũng là một trong những yếu tố giúp gia đình ông duy trì mô hình qua nhiều năm.

Không riêng gia đình ông Thuần, nuôi ong lấy mật đang trở thành hướng sản xuất được nhiều hộ dân ở Phú Sơn lựa chọn. Hiện toàn xã có khoảng 60 hộ nuôi với gần 2.500 đàn ong. Tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, các hộ chủ yếu phát triển nuôi ong nội, từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô đàn và nâng cao hiệu quả khai thác mật. Mô hình có ưu điểm không cần nhiều đất sản xuất, có thể kết hợp với các hoạt động kinh tế khác của gia đình, phù hợp với điều kiện lao động và khả năng đầu tư của nhiều hộ dân. Qua đó, nghề nuôi ong góp phần khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, đa dạng hóa sinh kế và tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Mô hình nuôi hươu sao của gia đình ông Nguyễn Văn Cúc mở ra hướng phát triển kinh tế mới, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, từng bước nâng cao thu nhập.

Không lựa chọn những vật nuôi quen thuộc, gia đình ông Nguyễn Văn Cúc (thôn Thạch Bình) đã mạnh dạn đưa hươu sao - vật nuôi còn khá mới tại địa phương - vào phát triển kinh tế. Khi bắt đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, ông Cúc vừa đầu tư xây dựng chuồng trại, vừa chủ động tìm hiểu đặc tính sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc và chế độ dinh dưỡng của hươu. Hươu sao có sức chống chịu khá tốt, ít mắc bệnh, quy trình chăm sóc không quá phức tạp. Nguồn thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây và các loại phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, giúp gia đình chủ động nguồn cung, giảm chi phí chăn nuôi. Sau khoảng một năm nuôi thử nghiệm, đàn hươu sinh trưởng ổn định, thích nghi tốt với điều kiện chuồng trại và đã cho thu hoạch nhung 2 lần, bước đầu mang lại nguồn thu cho gia đình.

Ông Nguyễn Văn Cúc cho biết: Trước đây, do nguồn vốn gia đình còn hạn chế nên tôi chưa có điều kiện đầu tư phát triển mô hình nuôi hươu. Được Hội Nông dân xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, đồng thời tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư chuồng trại và mở rộng đàn hươu. Đây là nguồn động viên để gia đình tiếp tục duy trì, phát triển mô hình, từng bước nâng cao thu nhập.

Bên cạnh chăn nuôi, lợi thế về đất đai cũng đang được người dân xã Phú Sơn khai thác để phát triển các loại cây ăn quả có khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Thạch Bình) hiện có 6 sào bưởi Diễn, với hơn 120 gốc. Để vườn cây sinh trưởng ổn định và duy trì năng suất, gia đình chú trọng từng khâu chăm sóc, từ bón phân, tưới nước đến phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, vườn bưởi hiện cho sản lượng trên 2 tấn quả mỗi năm, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: Đất đai ở khu vực miền núi tuy rộng nhưng có những khó khăn nhất định trong sản xuất nông nghiệp, không phải loại cây trồng nào cũng sinh trưởng tốt. Qua tìm hiểu, gia đình tôi nhận thấy cây bưởi Diễn khá phù hợp nên đã mạnh dạn cải tạo đất, trồng cây. Sau thời gian chăm sóc, vườn bưởi sinh trưởng tốt, cho thu hoạch và mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được hỗ trợ về vốn, tập huấn kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, có điều kiện mở rộng diện tích và phát triển kinh tế bền vững.

Để các mô hình kinh tế có điều kiện hình thành và phát triển, nguồn vốn đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng, nhất là đối với những hộ muốn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hoặc mở rộng quy mô sản xuất. Từ thực tế đó, Hội Nông dân xã Phú Sơn đang phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn, tạo điều kiện đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình trồng bưởi Diễn của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng khai thác hiệu quả lợi thế đất đai, thổ nhưỡng, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Hiện Hội Nông dân xã có trên 2.000 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội. Bên cạnh việc quản lý nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân trên 200 triệu đồng, Hội còn phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai các chương trình vay vốn ưu đãi. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ ủy thác cho hội viên vay phát triển kinh tế đạt khoảng 35 tỷ đồng; nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt trên 5 tỷ đồng. Các nguồn vốn được hội viên sử dụng vào nhiều mục đích như phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, xây dựng trang trại, gia trại và mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó, giúp các hộ có thêm nguồn lực đầu tư, mạnh dạn lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện gia đình, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Đào Quang Phú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Sơn cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục tìm hiểu, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu của địa phương để giới thiệu, hướng dẫn bà con đưa vào sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, Quỹ hỗ trợ nông dân để có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Hội cũng chú trọng hướng dẫn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quảng bá sản phẩm, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường.

Có thể thấy, bằng việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có và lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, người dân Phú Sơn đang từng bước nâng cao giá trị sản xuất, đa dạng hóa nguồn thu nhập. Sự chủ động trong phát triển các mô hình kinh tế không chỉ góp phần cải thiện đời sống từng hộ gia đình mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.