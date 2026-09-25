Đã đăng ký hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng có được xin ngừng sử dụng không?

Hỏi:

Tôi là hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm dưới 01 tỷ đồng. Trước đây, tôi đã đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay, do nhận thấy không còn nhu cầu sử dụng, tôi đã liên hệ với cơ quan Thuế để xin tạm ngưng sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, cơ quan thuế không chấp thuận và trả lời rằng: Do hộ kinh doanh của tôi thuộc Nhóm 2 (kê khai thuế theo quý) nên phải tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử cho đến hết năm; sang năm sau khi đăng ký chuyển sang Nhóm 1 mới được ngưng sử dụng. Câu trả lời của cơ quan thuế có đúng quy định pháp luật hiện hành hay không?

Trả lời:

Về vướng mắc này, Thuế cơ sở 9 (khu vực Ninh Thạnh, Tây Ninh) có ý kiến như sau:

1. Về khai thuế trong năm 2026

Căn cứ dữ liệu hệ thống Quản lý thuế, Hộ Kinh Doanh có tổng doanh thu kê khai trong năm 2025 trên 01 tỷ đồng. Hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và được cơ quan thuế thông báo chấp nhận ngày 29/11/2025.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 17 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

“a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có mức doanh thu trên 500 triệu đồng thực hiện kê khai, nộp thuế của năm 2026 theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;”

Căn cứ điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về kê khai, nộp thuế:

“Điều 10. Khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng

1. Khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng

a) Trường hợp có doanh thu năm từ 50 tỷ đồng trở xuống thực hiện khai thuế, nộp thuếgiá trị gia tăng theo quý;

2. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn khai, nộp thuế giá trị gia tăng;”

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng3 năm 2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

1. Sửa đổi cụm từ “500 triệu đồng” thành “01 tỷ đồng” tại ... Điều 10 ... Nghị địnhsố 68/2026/NĐ-CP.”

Căn cứ danh sách của Cục Thuế ngày 16/03/2026 về việc xác định người nộp thuế có doanh thu năm 2025 trên 01 tỷ đồng, thuộc trường hợp bắt buộc đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phải thực hiện kê khai theo quý năm 2026.

Căn cứ thông tin và quy định nêu trên, HKD Cửa Hàng Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng Minh An thuộc trường hợp thực hiện khai thuế theo quý và áp dụng ổn định trong năm cho kỳ khai thuế trong năm 2026.

2. Về sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP:

“5. Sử dụng hóa đơn điện tửa) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn;

b) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế;”

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu doanh thu năm 2025 của Hộ kinh doanh trên 01 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, trường hợp doanh thu năm của Hộ kinh doanh dưới 01 tỷ đồng và không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, đề nghị Hộ liên hệ cơ quan thuế thực hiện thủ tục ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định.

Trường hợp Hộ kinh doanh đang trong danh sách đối tượng bắt buộc đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của CụcThuế. Trong thời gian chưa được cơ quan thuế chấp nhận thay đổi trạng thái sử dụng hóa đơn điện tử, đề nghị hộ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về hóa đơn theo quy định.