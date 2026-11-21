Theo đó, không gian trưng bày sản phẩm văn hóa đặc trưng của các cụm xã diễn ra trong ngày 21 - 22/11 gồm 15 gian trưng bày (12 gian cụm xã, 2 gian của doanh nghiệp và 1 gian của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh).

Tại đây, các đơn vị trưng bày biểu đồ, mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của các dân tộc, tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà… nhằm phản ánh bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời, trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Người dân tham quan gian hàng cụm xã Bình Gia

Không gian giới thiệu văn hóa, du lịch Lạng Sơn diễn ra từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11 gồm 7 gian trưng bày.

Tại đây, các đơn vị tập trung quảng bácác giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của tỉnh (then, sli, lượn, nghi lễ cấp sắc, lễ hội, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống…) và giới thiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch biên giới, các tuyến, điểm, chương trình du lịch tiêu biểu, đồng thời cung cấp ấn phẩm, bản đồ, mã QR, video, hình ảnh và thông tin hỗ trợ khách du lịch…

Người dân tham quan, mua sắm tại gian hàng cụm xã Bắc Sơn

Tham dự sự kiện, người dân và du khách không chỉ được tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Người dân tham quan các sản phẩm du lịch tại không gian giới thiệu du lịch Lạng Sơn

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026, góp phần tạo không gian giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, hình ảnh quê hương, con người Lạng Sơn đến đông đảo Nhân dân và du khách. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và kinh tế - xã hội của tỉnh.