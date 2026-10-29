Đa dạng kết nối, khai thác thị trường du lịch quốc tế

Các cuộc gặp B2B tại DITF 2026 mang đến cơ hội hợp tác cho các đối tác trong và ngoài nước. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Những thỏa thuận hợp tác không chỉ tạo điều kiện phát triển sản phẩm, mà còn mở rộng các dòng khách chuyên biệt, thu hút khách quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng.

Mở rộng mạng lưới hợp tác

Với thông điệp “Kết nối đối tác - Kiến tạo tương lai” (Connecting Partners, Creating Future), Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng - DITF 2026 vừa qua đã tạo không gian gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và hình thành những mối quan hệ hợp tác sau khi sự kiện kết thúc.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ lữ hành, golf, hàng không đến du lịch văn hóa và giáo dục; từ đó mở rộng mạng lưới kết nối và phát triển những cơ hội hợp tác đa lĩnh vực cho du lịch thành phố.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, các biên bản ghi nhớ hợp tác, ghi nhận định hướng và những nội dung thống nhất ban đầu giữa các bên, tạo cơ sở để tiếp tục trao đổi và phát triển quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Khi những mắt xích này được liên kết hiệu quả, các quan hệ hợp tác có thể tạo ra giá trị cho nhiều doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở lợi ích của các bên trực tiếp ký kết.

Đại diện mạng lưới du lịch Singapore, Singapore Travel Consortium (STC) tham gia ký kết hợp tác với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, mở ra cho doanh nghiệp Đà Nẵng thêm cơ hội tiếp cận các công ty lữ hành, phát triển chương trình nghỉ dưỡng, du lịch gia đình và những hành trình kết hợp nhiều điểm đến. Đây là thị trường khách quốc tế có tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới kết nối du lịch khu vực Đông Nam Á.

Trong lĩnh vực du lịch golf, Golf và Beyond mang đến hướng kết nối chuyên biệt. Với lợi thế về hệ thống sân golf và các khu nghỉ dưỡng ven biển, Đà Nẵng có điều kiện phát triển những chương trình kết hợp chơi golf, lưu trú, ẩm thực và khám phá văn hóa. Việc kết nối với các doanh nghiệp chuyên khai thác phân khúc này có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận những nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm chuyên sâu và mức chi tiêu cao.

Ở lĩnh vực hàng không, bà Mekhani Perera, đại diện The Network Airlines Services Australia, mang đến cơ hội tăng cường trao đổi giữa ngành du lịch và các doanh nghiệp hoạt động trong mạng lưới dịch vụ hàng không. Khả năng kết nối hàng không là yếu tố quan trọng trong việc phát triển thị trường, bởi một điểm đến muốn mở rộng nguồn khách quốc tế không chỉ cần sản phẩm hấp dẫn mà còn phải bảo đảm điều kiện tiếp cận thuận tiện và phù hợp.

Còn trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, National Alliance and Sustainability for Cultural Educational Tourism Inc. mang đến những triển vọng hợp tác gắn với phát triển du lịch bền vững. Những chương trình kết hợp tham quan, học tập và trải nghiệm thực tế có thể mở rộng lựa chọn cho du khách, đồng thời góp phần phát huy giá trị bản sắc địa phương. Đây là hướng đi phù hợp với thế mạnh của Đà Nẵng và miền Trung nhờ sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa, di sản, làng nghề và đời sống cộng đồng phong phú.

Với đặc điểm đa dạng về nhóm khách và xu hướng tiêu dùng, việc tăng cường trao đổi trực tiếp cùng doanh nghiệp quốc tế có thể giúp các đơn vị tại Đà Nẵng xây dựng sản phẩm phù hợp hơn với từng phân khúc.

Việc ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế giúp mở rộng mạng lưới kết nối cho du lịch Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Tạo giá trị lâu dài, phát triển bền vững

Hiện nay, hoạt động xúc tiến du lịch không chỉ giới hạn trong việc tìm kiếm công ty lữ hành đưa khách đến điểm đến, mà còn nằm ở việc kết nối những lĩnh vực có khả năng bổ trợ cho nhau, từ hàng không và phân phối sản phẩm đến các loại hình du lịch chuyên biệt.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An chia sẻ: “Trong hơn 20 năm tham dự các hội chợ quốc tế, tôi nhận thấy một cuộc gặp B2B (Business-to-Business: mô hình kinh doanh thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) chỉ thực sự có giá trị khi hai bên xác định được cơ hội kinh doanh cụ thể. Đó có thể là một chương trình du lịch mới cho thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu; một chuỗi đặt phòng định kỳ từ đối tác lữ hành; một yêu cầu tổ chức hội nghị, sự kiện hoặc một chuyến khảo sát sản phẩm để tiến tới những bước hợp tác sâu hơn. Tôi thường khuyến nghị đội ngũ kinh doanh không kết thúc cuộc gặp chỉ bằng lời hứa, mà hãy kết thúc bằng một bước tiếp theo rõ ràng như gửi báo giá, thiết kế chương trình, xác nhận lịch khảo sát hoặc thống nhất thời hạn đàm phán”.

Một trong những bước triển khai có ý nghĩa thực tiễn là việc DITF 2026 tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Thông qua những chuyến khảo sát này, các đối tác có thể trực tiếp đánh giá chất lượng lưu trú, điểm tham quan, phương tiện di chuyển, dịch vụ ẩm thực và khả năng tổ chức chương trình tại địa phương.

Khi những chương trình hợp tác được cụ thể hóa bằng lịch trình, chính sách giá, tiêu chuẩn phục vụ và phương thức phân phối, các biên bản ghi nhớ mới từng bước chuyển từ định hướng ban đầu thành cơ hội thương mại.

Đối với ngành du lịch, giá trị lâu dài của một thỏa thuận không chỉ nằm ở việc thiết lập quan hệ đối tác mà còn được thể hiện qua khả năng đưa những định hướng chung vào thực tế. Ở lĩnh vực du lịch golf, các bên có thể nghiên cứu phát triển chương trình nghỉ dưỡng kết hợp nhiều sân golf và trải nghiệm địa phương.

Trong khi đó, hợp tác về du lịch văn hóa và giáo dục có thể mở ra cơ hội xây dựng những hành trình khám phá di sản, làng nghề và đời sống cộng đồng dành cho các nhóm khách có nhu cầu chuyên biệt.

Với thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, mục tiêu lâu dài của các hoạt động kết nối quốc tế giúp ngành du lịch mở rộng hợp tác với các đối tác, qua đó hình thành thêm những nguồn khách và chương trình du lịch mới. Đặc biệt, việc hợp tác với doanh nghiệp golf, hàng không hoặc các tổ chức du lịch văn hóa có thể mở ra những cơ hội khai thác nhóm khách chuyên biệt, phù hợp với thế mạnh của điểm đến.

Vì vậy, hiệu quả của các thỏa thuận tại DITF 2026 được nhìn nhận như một quá trình phát triển lâu dài, thay vì chỉ đánh giá qua số lượng văn bản được ký kết trong thời gian diễn ra sự kiện.

Ban tổ chức DITF 2026 cho biết ngày hội thu hút hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch (seller), 150 đối tác mua quốc tế (buyer quốc tế), 400 đối tác mua trong nước (buyer nội địa) cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự. Không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá điểm đến thuần túy, DITF 2026 đã thực sự tạo lập hệ sinh thái kết nối sâu rộng khi tại sự kiện ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B.