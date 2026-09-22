Đa dạng kênh vốn, giảm gánh nặng cho hệ thống ngân hàng
Năm 2026, tín dụng của hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng trưởng cao, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và các dự án lớn. Tuy nhiên, khi tỷ lệ tín dụng trên GDP đã ở mức cao, việc nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào vốn ngân hàng có thể gây áp lực lên thanh khoản, lãi suất và an toàn hệ thống. Yêu cầu đặt ra là phát triển mạnh hơn các kênh dẫn vốn trung, dài hạn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/da-dang-kenh-von-giam-ganh-nang-cho-he-thong-ngan-hang-418848.htm