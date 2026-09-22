Đa dạng kênh vốn, giảm gánh nặng cho hệ thống ngân hàng

Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đề xuất mở rộng diện miễn thuế đối với các cơ sở giáo dục, trong đó có cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đề xuất này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho giáo dục, song cũng đặt ra yêu cầu xác định rõ tiêu chí để ưu đãi thuế không bị lợi dụng và bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu…