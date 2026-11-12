Đa dạng kênh tiếp cận việc làm ngoài nước

Quét mã QR, kết nối cơ hội việc làm

Với chiếc điện thoại thông minh, NLĐ có thể quét mã QR do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau triển khai để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, đăng ký tư vấn, tìm kiếm việc làm. Hình thức này tạo thuận lợi cho thanh niên có nhu cầu tìm hiểu các chương trình đưa NLĐ đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.

Thay vì phải trực tiếp đến Trung tâm để tìm hiểu thông tin ban đầu, NLĐ đăng ký trực tuyến, tiếp cận nhanh chóng dịch vụ việc làm và kết nối với đơn vị tư vấn, tuyển dụng.

Anh Trần Văn Hào, Bí thư Chi đoàn ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, chia sẻ: "Việc tìm hiểu thông tin cũng như đăng ký tìm việc làm qua quét mã QR dễ dàng, tiện lợi. Hình thức này phù hợp với thanh niên địa phương, giúp NLĐ tiết kiệm thời gian, chủ động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp. Tôi sẽ hướng dẫn lại cho đoàn viên, thanh niên trong ấp có nhu cầu tìm việc”.

Anh Trần Văn Hào (ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ) được hướng dẫn cách quét mã QR tiếp cận thông tin việc làm.

Bên cạnh mã QR, các đơn vị tuyển dụng còn ứng dụng công nghệ số để giới thiệu việc làm bằng hình ảnh, video và thông tin cụ thể về từng đơn hàng. Cách truyền tải trực quan giúp NLĐ hình dung rõ hơn về công việc, môi trường làm việc và yêu cầu của từng thị trường.

Ông Huỳnh Hảo Hiệp, Giám đốc đào tạo Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Hưng Thịnh, cho biết, việc sử dụng hình ảnh, video thực tế của chính học viên công ty kết hợp giới thiệu đơn hàng giúp NLĐ dễ tiếp cận thông tin, an tâm và tin tưởng hơn.

Mã QR do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau triển khai, giúp NLĐ tìm hiểu thông tin và đăng ký tư vấn việc làm.

Ứng dụng công nghệ số không thay thế hoạt động tư vấn trực tiếp mà bổ sung thêm phương thức tiếp cận, giúp NLĐ tìm hiểu thông tin và kết nối với doanh nghiệp thuận tiện hơn.

Đa dạng kênh truyền thông

Cùng với ứng dụng công nghệ trong tư vấn, đăng ký tìm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau còn phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông về việc làm trong và ngoài nước.

Ông Huỳnh Hảo Hiệp, Giám đốc đào tạo Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Hưng Thịnh, tư vấn việc làm bằng hình ảnh trực quan.

Thông qua các chuyên đề trên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, thông tin về thị trường lao động, chương trình tuyển dụng, điều kiện tham gia và những vấn đề NLĐ quan tâm được chuyển tải qua nhiều loại hình, từ báo in, báo điện tử đến truyền hình.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, cho biết: “Trung tâm nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Để thông tin truyền thông đạt chất lượng, chúng tôi được hỗ trợ xây dựng video truyền thông, chuyên đề thông tin thị trường lao động, chuyên đề việc làm ngoài nước, đăng tải trên các kênh chính thống, góp phần rất lớn trong việc tạo lòng tin cho NLĐ”.

Các chuyên đề về việc làm được đăng tải trên các loại hình báo chí của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.

Sự phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm, cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở giúp thông tin về việc làm ngoài nước đến với người dân qua nhiều kênh.

Chuyển đổi số từng bước thay đổi cách tư vấn, kết nối tuyển dụng và truyền tải thông tin việc làm. Khi được tiếp cận nguồn thông tin kịp thời, minh bạch và chính thống, NLĐ có thêm cơ sở cân nhắc, lựa chọn thị trường và công việc phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân./.