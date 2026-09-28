Đa dạng kênh huy động vốn, nối trọn Vành đai 5 Vùng Thủ đô vào năm 2035

Linh hoạt điều chỉnh hình thức đầu tư

Xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng đã xác định 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), trên cơ sở quy hoạch và các tiêu chí đã đề ra.

Tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được đầu tư quy mô 6 làn xe cao tốc và đường song hành. (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội - dự án vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư - cũng nằm trong danh sách này.

Trao đổi với Báo Xây dựng, đại diện Ban QLDA Thăng Long, chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, cho biết theo Nghị quyết số 38/2026/QH16 của Quốc hội, giai đoạn 2026 - 2030, dự án được bố trí gần 61.400 tỷ đồng để đầu tư 116km tuyến chính cao tốc đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Đây là đoạn tuyến được lựa chọn đầu tư trước, nằm trong vùng động lực kinh tế, kết nối hai tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Bắc Giang. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần phân luồng từ xa, giảm áp lực giao thông cho Thủ đô Hà Nội, đồng thời bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư ngay sau khi đưa vào khai thác.

Đối với phần tuyến còn lại, nguồn vốn sẽ được huy động từ các nguồn khác, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035, với tổng chiều dài 349km, đi qua 7 tỉnh, thành phố.

Đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, đối với các đoạn tuyến còn lại ngoài 116km tuyến chính đã được bố trí ngân sách Trung ương, việc triển khai sẽ được thực hiện theo hướng chủ động, trên cơ sở cơ chế đặc thù cho phép Chính phủ xem xét, quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án thành phần mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Theo chủ trương chung, dự án Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội được đầu tư bằng nguồn vốn công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, cơ quan chủ quản các dự án thành phần có thể xem xét điều chỉnh hình thức đầu tư, trong đó có thể lựa chọn BT, BOT tùy theo khả năng huy động vốn.

Rốt ráo chạy đua thủ tục

Liên quan đến tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội, đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đang được trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét.

Dự kiến, Nghị quyết của Chính phủ sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 10/2026.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, cơ quan chủ quản các dự án thành phần sẽ làm việc với Bộ Tài chính để bố trí vốn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tuyển chọn tư vấn lập dự án.

Theo kế hoạch, dự án có thể được khởi công trong quý III/2027, thậm chí sớm hơn nếu các công tác liên quan được triển khai song song.

Theo chủ trương được Quốc hội thông qua, dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 349km, thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn công, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng.

Dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, triển khai từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035. Trong đó, các dự án thành phần sử dụng ngân sách Trung ương được cân đối vốn trong giai đoạn 2026 - 2030, với phạm vi 116km, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

Đối với các dự án thành phần sử dụng ngân sách địa phương, các địa phương sẽ căn cứ khả năng cân đối vốn để chủ động tổ chức triển khai.

Với dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội, tuyến chính cao tốc và đường song hành sẽ được đầu tư đồng bộ, đồng thời. Tại mỗi địa phương, dự án được chia thành 3 dự án thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tuyến chính và đường song hành.

Trong đó, tuyến chính được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe theo quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, bao gồm cả kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến chính. Ngân sách địa phương được sử dụng để đầu tư đường song hành và thực hiện giải phóng mặt bằng phần đường song hành.