Đa dạng kênh huy động vốn cho phát triển Thủ đô

Tăng tính hấp dẫn của trái phiếu Thủ đô

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển với những dự án hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị.

Theo Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hệ thống giao thông công cộng đường sắt đô thị được định hình với mạng lưới gồm 18 tuyến có tổng chiều dài 979 km. Đặt nền móng cho bước chuyển mình lịch sử này, ngay trong tháng 6- 2026, thành phố Hà Nội đã chính thức khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Thái, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Nội trao văn kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác với Transerco tại Hội nghị khơi thông nguồn vốn của Hà Nội. Ảnh: Xuân Hải

Trong bối cảnh đó, việc phát triển đồng thời nhiều kênh dẫn vốn có ý nghĩa quan trọng, giúp Hà Nội chủ động hơn trong cân đối nguồn lực cho các chương trình, dự án phát triển Thủ đô.

Theo đại diện Vietcombank, để hiện thực hóa mục tiêu trên, trong giai đoạn 2027–2030, nhu cầu huy động vốn của Thành phố thông qua kênh phát hành Trái phiếu Thủ đô là rất lớn với quy mô dự kiến khoảng 150.000- 200.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 đến 30% thu ngân sách Thủ đô năm vừa qua.

Với quy mô huy động vốn lớn và tập trung trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, việc phát hành thành công trái phiếu Thủ đô không chỉ phụ thuộc vào uy tín, tiềm năng và vị thế đặc biệt của Thủ đô Hà Nội mà cần được hỗ trợ bởi cơ chế, chính sách phù hợp, cấu trúc sản phẩm đủ sức cạnh tranh, tạo nên tính hấp dẫn vượt trội để thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, từ các tổ chức trong và ngoài nước đến đông đảo người dân.

Từ thực tiễn thị trường trái phiếu chính quyền địa phương, ông Bạch Thành Long - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đề xuất một số nội dung có thể tiếp tục được nghiên cứu nhằm nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu Thủ đô.

Trong đó, thanh khoản trên thị trường thứ cấp là một vấn đề được ngân hàng quan tâm. So với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương hiện có quy mô và thanh khoản trên thị trường thứ cấp hạn chế hơn.

Vietcombank đề xuất nghiên cứu đa dạng hóa kỳ hạn và mệnh giá trái phiếu phù hợp với nhu cầu của từng nhóm nhà đầu tư; đồng thời xem xét cơ chế mua lại trái phiếu trước hạn để tăng tính linh hoạt.

Về lãi suất, ngân hàng đề xuất xác định phù hợp với diễn biến thị trường, kỳ hạn và tương quan với lợi suất trái phiếu Chính phủ, qua đó tạo mức lợi suất hợp lý đối với nhà đầu tư.

Một đề xuất khác là nghiên cứu mệnh giá phát hành phù hợp với từng nhóm nhà đầu tư, trong đó mệnh giá lớn dành cho nhà đầu tư tổ chức và mệnh giá nhỏ hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư cá nhân tiếp cận.

Bên cạnh cấu trúc sản phẩm, việc nâng cao tính thanh khoản và giá trị sử dụng của trái phiếu cũng được đặt ra.

Vietcombank đề xuất Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu việc phân loại trái phiếu chính quyền địa phương là tài sản có tính thanh khoản cao cấp 1 khi tính toán các tỷ lệ an toàn thanh khoản của tổ chức tín dụng, đồng thời nghiên cứu khả năng sử dụng trái phiếu Thủ đô trong giao dịch với Ngân hàng Nhà nước tương đương trái phiếu Chính phủ.

Ngân hàng cũng đề xuất Bộ Tài chính xem xét ghi nhận khối lượng mua sơ cấp và giao dịch thứ cấp trái phiếu Thủ đô vào kết quả thực hiện nghĩa vụ của nhà tạo lập thị trường công cụ nợ Chính phủ.

Theo Vietcombank, những cơ chế này nếu được nghiên cứu phù hợp có thể tạo thêm động lực để các thành viên thị trường tham gia đầu tư và giao dịch trái phiếu Thủ đô.

Thêm kênh huy động vốn, thêm nguồn lực cho Hà Nội

Bên cạnh trái phiếu Thủ đô, việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn cũng là yêu cầu được đặt ra trong quá trình tạo nguồn lực cho phát triển Thủ đô. Từ tín dụng ngân hàng, thị trường vốn đến FDI và PPP, mỗi kênh có vai trò và phương thức huy động khác nhau, qua đó góp phần bổ sung nguồn lực cho các chương trình, dự án đầu tư của Hà Nội.

Cùng với thị trường vốn, tín dụng ngân hàng tiếp tục là một nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Thông tin của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), tại địa bàn Hà Nội, ngân hàng giữ vị trí dẫn đầu về huy động vốn và dư nợ tín dụng, đóng góp khoảng 15–17% tổng nguồn vốn trên địa bàn. Trong giai đoạn 2021–2025, BIDV cho biết đã dành hơn 270.000 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị và tín dụng xanh.

Giai đoạn 2026–2030, BIDV định hướng tăng quy mô và chất lượng nguồn vốn, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động ngoài tín dụng thuần túy và sẵn sàng tham gia thu xếp vốn, đồng tài trợ trong và ngoài nước.

Ông Hoàng Việt Hùng, Tổng Giám đốc BIDV cho biết: “Định hướng giai đoạn 2026–2030, khi nhu cầu đầu tư công của Hà Nội lên tới hàng triệu tỷ đồng và ngân sách thành phố chỉ đáp ứng được khoảng 40%, phần vốn thiếu hụt tất yếu cần huy động từ hệ thống ngân hàng, thị trường vốn, nguồn vốn FDI và phương thức PPP. Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng bình quân khoảng 14% mỗi năm tại Thủ đô, BIDV cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng quy mô và chất lượng nguồn vốn, đa dạng hóa các kênh huy động ngoài tín dụng thuần túy, cũng như sẵn sàng đóng vai trò đầu mối thu xếp vốn, đồng tài trợ trong và ngoài nước. BIDV khẳng định luôn đồng hành cùng hệ thống chính quyền và ngành ngân hàng Thủ đô, góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới”.

Với Vietcombank, bên cạnh việc phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội nghiên cứu triển khai phát hành trái phiếu Thủ đô, ngân hàng cũng đang tham gia, tiếp cận hoặc nghiên cứu tài trợ nhiều dự án thuộc danh mục công trình, dự án trọng điểm của thành phố trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghệ cao, y tế, an sinh xã hội, đô thị thông minh và chuyển đổi xanh.

Mới đây, Vietcombank và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ký thỏa thuận hợp tác tài trợ các dự án đầu tư phương tiện theo kế hoạch đẩy nhanh chuyển đổi xe buýt điện của thành phố. Theo thỏa thuận, Vietcombank cam kết sẵn sàng tài trợ gói tín dụng 1.000 tỷ đồng ngay trong năm 2026 và tiếp tục xem xét đồng hành với Transerco trong kế hoạch đầu tư tổng thể hơn 3.600 tỷ đồng để chuyển đổi 840 xe buýt xanh cùng hệ thống trạm sạc giai đoạn 2026–2030.

Từ trái phiếu Thủ đô, tín dụng ngân hàng đến các nguồn vốn FDI và PPP, việc huy động và kết hợp đa dạng các nguồn lực được đặt trong yêu cầu đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng lớn của Hà Nội. Việc tiếp tục hoàn thiện các kênh huy động vốn, mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực sẽ góp phần bổ sung nguồn vốn cho các dự án hạ tầng và các mục tiêu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn 2026–2030.