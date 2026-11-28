Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP. Huế) cho biết, trước khi xảy ra vụ giáo viên bị nêu tên do vắng dự tiệc 20/11, nhà trường từng công khai danh sách người tham gia, người không tham gia hoạt động nội bộ của đơn vị, nhưng chưa từng thực hiện bằng văn bản hành chính có đóng dấu cơ quan.