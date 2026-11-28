Đa dạng hoạt động, tạo môi trường học tiếng Anh thân thiện
Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là định hướng quan trọng của giáo dục Thủ đô, góp phần xây dựng thế hệ học sinh tự tin, chủ động hội nhập quốc tế. Từ chủ trương đến hành động, nhiều nhà trường đang tích cực đổi mới, kiến tạo môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Trường Tiểu học Yên Thường là một trong những điểm sáng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/da-dang-hoat-dong-tao-moi-truong-hoc-tieng-anh-than-thien-246261128064528075.htm