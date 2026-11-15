Đa dạng hoạt động tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương tuần thứ 7

Đông đảo người dân và du khách cổ vũ chương trình giao lưu văn nghệ

Tại khu vực sân khấu trung tâm, chương trình biểu diễn giao lưu văn nghệ diễn ra với 16 tiết mục đặc sắc do các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn tỉnh và học sinh Trường THCS Kỳ Lừa biểu diễn.

Tiết mục múa sư tử mèo do học sinh Trường THCS Kỳ Lừa biểu diễn

Các tiết mục đa dạng về thể loại như múa, hát múa, tốp ca, song ca, dân vũ, nhảy hiện đại, mang đến không khí sôi nổi, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống.

Tiết mục hát múa "Ơi Sài Hồ" trong chương trình giao lưu văn nghệ

Cùng với đó, tại các khu vực trong Không gian văn hóa đường Hùng Vương diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm phong phú như: biểu diễn hát then – đàn tính, múa chầu, hát sli, lượn; giao lưu múa lân sư rồng; thi đấu cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ XII; tổ chức trò chơi dân gian ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy dây và các hoạt động nhảy dân vũ, nhảy hiện đại, khiêu vũ.

Hoạt động múa lân tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực truyền thống như làm bánh ngải, bánh dày ngũ sắc, bánh trôi dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Người dân, du khách được trực tiếp tham gia các công đoạn chế biến, tạo hình và thưởng thức sản phẩm sau khi hoàn thành.

Du khách trải nghiệm giã bánh ngải tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Gian hàng khởi nghiệp của học sinh tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Bên cạnh đó, hoạt động viết thư pháp, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của học sinh với những mặt hàng thủ công, sản phẩm mang họa tiết văn hóa dân tộc và sản phẩm thân thiện với môi trường cũng góp phần tạo thêm không gian trải nghiệm cho người tham gia. Tại các gian trưng bày, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp tục giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống và trang phục dân tộc.

Người dân và du khách tham quan các gian hàng sản phẩm thủ công truyền thống

Thông qua chuỗi hoạt động, Không gian văn hóa đường Hùng Vương tiếp tục tạo điểm đến sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá sản phẩm đặc trưng và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.