Đa dạng hoạt động lan tỏa văn hóa Việt Nam qua những trang sách

Chương trình góp phần tôn vinh các giá trị di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và kết nối cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, với văn hóa truyền thống.

Các bạn trẻ trình diễn bộ sưu tập áo dài trên sân khấu Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Chuỗi hoạt động do Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND phường Sài Gòn, các đơn vị xuất bản, tổ chức văn hóa, giáo dục và đối tác thực hiện. Thông qua nhiều hình thức trải nghiệm, từ triển lãm ảnh, trưng bày sách, giao lưu tác giả đến biểu diễn nghệ thuật và trò chơi dân gian, chương trình hướng đến xây dựng không gian văn hóa đọc cộng đồng, nơi tri thức và di sản được kết nối bằng những cách thức sáng tạo.

Mở đầu chuỗi hoạt động là lễ khai mạc và triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa”, diễn ra sáng 18/11 tại Đường sách TP Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh, tư liệu về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa địa phương. Qua góc nhìn nghệ thuật, những dấu ấn văn hóa đặc trưng của Sài Gòn được tái hiện, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Triển lãm ảnh về nét đẹp người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài tại không gian Đường sách.

Cùng với đó, không gian trưng bày, giới thiệu sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” diễn ra từ ngày 18 đến 26/11 tại các gian hàng của Đường sách. Nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa, di sản, đất nước và con người Việt Nam được giới thiệu đến bạn đọc, kết hợp các hoạt động ưu đãi, tặng sách và khuyến đọc.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm và giao lưu văn hóa, giúp công chúng tiếp cận di sản thông qua hình thức tương tác trực quan. Trong đó, chương trình “Pop-up Culture Hub - Trạm Chất Việt” diễn ra ngày 18/11 với các workshop trải nghiệm văn hóa dân tộc và hoạt động teambuilding “Mật mã Di sản”, đưa người tham gia khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam qua các thử thách sáng tạo.

Ngày 19/11, dự án “Thanh xuân hoa lửa” với chủ đề “Vai trò người phụ nữ Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ, kể chuyện qua kỷ vật” sẽ giới thiệu những câu chuyện lịch sử thông qua hình ảnh, tư liệu và hiện vật. Điểm nhấn là talkshow “Từ kỷ vật đến câu chuyện thời thanh xuân”, dự kiến có sự tham gia của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi. Thông qua những kỷ vật gắn với cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của các nữ anh hùng, chương trình góp phần kết nối thế hệ trẻ với lịch sử dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu nước và sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh trong kháng chiến.

Các em học sinh tìm hiểu về sách và các trò chơi dân gian.

Tiếp nối các hoạt động, chương trình triển lãm và giao lưu văn nghệ “Về với di sản văn hóa dân tộc” ngày 21/11 giới thiệu sáu bộ áo dài lấy cảm hứng từ các loại hình di sản văn hóa Quan họ, Ví, Giặm và Đờn ca tài tử do Bảo tàng Áo Dài thực hiện. Không gian còn có hoạt động trưng bày tranh, sách, sản phẩm thủ công do nạn nhân chất độc da cam thực hiện, trải nghiệm thắt lá dừa nghệ thuật, vẽ heo đất và giao lưu văn nghệ. Qua đó, chương trình không chỉ tôn vinh di sản mà còn lan tỏa nghị lực sống, tinh thần hòa nhập và khát vọng vươn lên trong cộng đồng.

Đối với thiếu nhi và học sinh, Đường sách TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND phường Sài Gòn và các trường học tổ chức các hoạt động giao lưu nhà văn, tác giả, chuyên gia giáo dục; kể chuyện theo sách, giới thiệu sách, workshop sáng tạo, trò chơi dân gian và sân chơi tương tác. Các em được khuyến khích viết cảm nhận, giới thiệu sách yêu thích và cùng phụ huynh tham gia hoạt động đọc sách. Đây là cách tiếp cận nhằm đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời hình thành thói quen đọc và khả năng chủ động khám phá tri thức.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống đờn ca tài tử Nam bộ.

Đáng chú ý, Ngày hội sách và văn hóa đêm với chủ đề “Cây tre trăm đốt” sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/11, đánh dấu một năm hoạt động của ngày hội. Lấy cảm hứng từ hình tượng cây tre - biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam - chủ đề gửi gắm thông điệp về sức mạnh kết nối cộng đồng. Mỗi đơn vị, đối tác đồng hành được ví như một đốt tre, cùng góp sức tạo nên không gian văn hóa đa dạng và bền vững.

Trong ba ngày diễn ra, ngày hội mang đến nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách; giao lưu, đọc sách và kể chuyện cho thiếu nhi; biểu diễn nghệ thuật truyền thống; trải nghiệm trò chơi dân gian, cờ sáng tạo; quảng bá sản phẩm văn hóa sáng tạo và giới thiệu các nghề thủ công truyền thống như thư pháp, tò he, xếp lá dừa. Các workshop làm vòng tay, vẽ tranh, trải nghiệm đàn ukulele cùng không gian ẩm thực dân gian cũng góp phần tạo nên điểm hẹn văn hóa dành cho nhiều lứa tuổi.

Không gian Đường sách rực rỡ sắc màu với nhiều hoạt động văn hoá phong phú.

Khép lại chuỗi hoạt động, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào các ngày 30/11, 4, 5 và 6/12 tại sân khấu Đường sách TP Hồ Chí Minh, giới thiệu đến công chúng những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh các hoạt động tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Đường sách TP Thủ Đức cũng tổ chức chuỗi chương trình hưởng ứng từ ngày 10 đến 30/11/2026, với nhiều nội dung hướng đến bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc. Nổi bật là triển lãm ảnh “Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh”, giới thiệu 70 tác phẩm nhiếp ảnh; không gian trưng bày 8 tủ sách “Sắc màu di sản” và hội thi tìm hiểu kiến thức về di sản văn hóa Việt Nam theo hình thức rung chuông vàng dành cho sinh viên.

Các hoạt động dành cho thiếu nhi như chương trình biểu diễn nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt”, trình diễn áo dài, Việt phục, võ cổ truyền và hội thi vẽ tranh cũng góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Các em học sinh tại cuộc thi vẽ do Đường sách TP Thủ Đức tổ chức.

Thông qua chuỗi hoạt động, Đường sách TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò là không gian văn hóa đọc cộng đồng, kết nối sách với di sản, truyền thống với hiện đại. Mỗi cuốn sách, câu chuyện lịch sử, tác phẩm nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay.