Phần thi trình diễn Thời trang các vùng miền. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Tham gia hội thi trình diễn thời trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn phường đã mang đến một bức tranh đa sắc màu về trang phục của các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh phần trình diễn, nhiều đội thi còn mang đến phần giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm, ý nghĩa văn hóa của trang phục; Kết hợp trình diễn với thuyết minh, âm nhạc và hình thức sân khấu hóa. Tất cả đã tạo nên sự hấp dẫn, thu hút.

Các đội thi khiêu vũ với các tiết mục sôi động. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Tham gia hội thi khiêu vũ, 13 cặp nhảy đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ quan chuyên môn thuộc phường. Các cặp đôi tham gia hai nội dung: bắt buộc và giai điệu tự chọn.

Ở phần thi bắt buộc, các cặp đôi nhảy theo nhóm với điệu Tango. Ở phần thi tự chọn, các cặp đôi chọn các điệu nhảy Rumba, Bebop...

Với các phần trình diễn nhiều màu sắc, các vũ công không chuyên đã mang đến hội thi giây phút thư giãn, vui nhộn; tạo không khí thoải mái, giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tại địa phương.