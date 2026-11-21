Thông qua việc trưng bày dụng cụ nghề và trình diễn kỹ thuật cắt tóc, người tham dự có dịp tìm hiểu về lịch sử, kỹ năng và nét đẹp của nghề.

Chương trình khám phá nét đẹp văn hóa làng nghề cắt tóc góp phần tôn vinh những người gắn bó với nghề. Ảnh: N.M

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, thông qua các động tác và các dụng cụ quen thuộc, chương trình đưa người tham dự đến gần hơn với nghề cắt tóc truyền thống. Đây là một nghề tưởng chừng bình dị nhưng chứa đựng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua quá trình lao động, rèn luyện và truyền nghề giữa các thế hệ.

Ông Mai Văn Lâm nhấn mạnh, văn hóa không chỉ hiện diện ở di tích, lễ hội hay các loại hình nghệ thuật truyền thống, mà còn kết tinh trong từng nghề nghiệp, sản phẩm lao động, đôi bàn tay tài hoa và cách sống, cách ứng xử của mỗi người. Qua đó, chương trình góp phần tôn vinh những người gắn bó với nghề, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa từ những điều gần gũi trong đời sống.

Thông qua chương trình, học sinh trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt được tiếp cận và tìm hiểu về văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: N.T

Trước đó, để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Hưởng ứng phát động của Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các công đoàn cơ sở cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn việc chăm lo đời sống tinh thần với lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Ngày 16-11, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam khai mạc giải cầu lông và pickleball năm 2026. Giải đấu diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18-11, thu hút các vận động viên đến từ nhiều phòng ban, chi nhánh tham gia. Việc kết hợp hai môn thể thao tạo sân chơi năng động, khuyến khích rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực.

Cùng với hoạt động thể thao, tinh thần nhân ái tiếp tục được lan tỏa qua chương trình thiện nguyện “Gieo Mầm Xanh Hy Vọng” do Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC tổ chức ngày 19-11 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Với sự chung tay của cán bộ, đoàn viên, người lao động, chương trình quyên góp hơn 54 triệu đồng, trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cùng màu vẽ, truyện thiếu nhi cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Những phần quà góp phần động viên các em và gia đình, tiếp thêm nghị lực trong hành trình vượt qua bệnh tật.

Sôi nổi hội thi thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: P.C

Tại Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, ngày 16-11 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tạo không gian trải nghiệm truyền thống cho học sinh ngay trong sân trường.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: Biểu diễn văn nghệ, múa dân gian, trình diễn áo dài, tâng bóng, nhảy sạp, xin chữ ông đồ, khám phá sách về văn hóa, lịch sử và tham gia các trò chơi dân gian. Đặc biệt, màn kéo co giữa các giáo viên mang đến không khí sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhà trường.

Thông qua các hoạt động trực quan, học sinh được tiếp cận văn hóa bằng trải nghiệm thực tế, hiểu thêm về truyền thống hiếu học, nét đẹp áo dài, nghệ thuật thư pháp và tinh thần cộng đồng. Ngày hội cũng góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc, xây dựng lối sống thanh lịch, ứng xử văn minh cho học sinh.

Các hoạt động trong dịp này cũng hướng tới lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Ảnh: N.H

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt chia sẻ, chương trình được tổ chức nhằm tạo “lớp học mở”, giúp học sinh đưa kiến thức từ trang sách vào cuộc sống, hiểu sâu hơn về truyền thống Thăng Long - Hà Nội, di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám và những giá trị văn hóa dân tộc. Từ đó, để các em biết trân trọng tiếng Việt, ca dao, tục ngữ, ứng xử lễ phép, đoàn kết, thân ái và tự hào về truyền thống quê hương.