Người dân tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vẻ đẹp Việt Nam”.

Trong khuôn khổ chương trình, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp Việt Nam”, giới thiệu 80 tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người và bản sắc văn hóa các vùng miền. Cùng với đó, không gian trưng bày “Rực rỡ miền di sản” giới thiệu 66 bức ảnh và 520 bản sách, báo, tài liệu, ấn phẩm về văn hóa, di sản, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Ngày hội mang đến trải nghiệm văn hóa truyền thống xay ngô làm mèn mén.

Người dân và du khách được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống như nặn tò he, xay ngô làm mèn mén, giã bánh dày...

Người dân, du khách hào hứng với trải nghiệm múa dân gian của dân tộc Thái.

Tại Bảo tàng Điện Biên Phủ, không khí ngày hội sôi nổi với các hoạt động trình diễn, giới thiệu và trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể. Nổi bật là thực hành nghi lễ buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào, nghệ thuật khèn Mông, múa dân gian của dân tộc Thái và Khơ Mú.

Thực hành nghi lễ buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào tại ngày hội.

Những sắc màu trang phục truyền thống, điệu múa, làn điệu dân ca cùng các hoạt động trải nghiệm đã mang đến cho người dân, du khách cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc Điện Biên.

Hoạt động nặn Tò he thu hút các em nhỏ trải nghiệm.

Các hoạt động là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Điện Biên. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa các dân tộc.