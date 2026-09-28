Đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường

Phân loại rác thải gắn với trách nhiệm tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, xử lý

Tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn Quảng Ngãi) đề nghị, dự thảo luật cần thể hiện rõ nguyên tắc nghĩa vụ phân loại của người dân phát sinh chất thải rắn gắn với trách nhiệm bảo đảm tiếp nhận, thu gom, vận chuyển và xử lý tương ứng. Theo đại biểu, việc trao quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định lộ trình phân loại chất thải rắn là cần thiết, cùng với đó, cần giao Chính phủ quy định khung tiêu chí và thời hạn, trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh công khai lộ trình, phạm vi, phương thức và tiến độ. Địa phương nào chưa làm được phải công khai lý do, thời hạn khắc phục và trách nhiệm của cơ quan liên quan, có như vậy mới đúng nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh, cần trách nhiệm hai chiều giữa người dân và đơn vị thu gom. Dự thảo luật cho phép cơ sở thu gom, vận chuyển từ chối thu gom chất thải không được phân loại đúng quy định. Đồng thời, người dân phân loại đúng thì đơn vị thu gom phải thu gom đúng, rác đã tách dòng thì phương tiện và quy trình không được trộn lại, đơn vị nào không thực hiện đúng phương án được giao cũng phải chịu trách nhiệm.

Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn Quảng Ngãi) phát biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc, cơ sở thu gom vận chuyển có trách nhiệm duy trì sự phân loại, không được trộn lẫn các dòng chất thải đã phân loại, trừ trường hợp công nghệ xử lý cho phép và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời, có quy định về kiểm tra, giám sát và xử lý đơn vị vi phạm. Theo đại biểu, muốn thay đổi hành vi bền vững ngoài tuyên truyền và chế tài phải có động lực kinh tế. Nguyên tắc phải rõ, thải nhiều thì trả nhiều, giảm phát sinh, tái sử dụng, tái chế và phân loại tốt thì chi phí phải giảm.

Phân định rõ trách nhiệm trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn Ninh Bình), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường bổ sung quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm quản lý xảy ra trên địa bàn. Đại biểu bày tỏ đồng tình với quy định của dự thảo luật theo hướng tăng trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tuy nhiên, quy định trong dự thảo luật còn chưa rõ phạm vi, mức độ trách nhiệm và căn cứ để đánh giá khi xảy ra ô nhiễm. Thực tế cho thấy, không phải ô nhiễm nào cũng do địa phương gây ra hay có thể kiểm soát.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu đề nghị ban soạn thảo chỉnh lý theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý trực tiếp và xử lý trong phạm vi thuộc thẩm quyền của địa phương, ví dụ Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Bổ sung tiêu chí để phân rõ giữa trách nhiệm của địa phương với trách nhiệm của Trung ương, trách nhiệm phối hợp của liên ngành, liên tỉnh và các trường hợp ô nhiễm do nguyên nhân khách quan gây ra.

Dự thảo luật quy định đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo tốc độ quy mô tăng trưởng của nền kinh tế và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ưu tiên nguồn ngân sách cho các nhiệm vụ trọng điểm về bảo vệ môi trường.

Đại biểu đề nghị, ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định tỷ lệ chi tối thiểu cho bảo vệ môi trường trong tổng chi ngân sách nhà nước như một số lĩnh vực khác đã được cụ thể hóa trong luật, làm cơ sở cho Chính phủ, các địa phương sử dụng nguồn lực này bảo đảm cho công tác bảo vệ môi trường.