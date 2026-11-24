HTX Nông ngư Hòa Đê nằm trong vùng nước lợ, thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng biến động độ mặn và lượng mưa thất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa và nuôi thủy sản. HTX hiện có 49 thành viên, trong đó phụ nữ chiếm 71%, nhưng tỷ lệ phụ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo mới đạt 14%.

Bà Esther Van Nes, đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Quang cảnh hội thảo tại HTX Nông ngư Hòa Đê.

Sinh kế của các thành viên chủ yếu dựa vào mô hình luân canh lúa - tôm hữu cơ và nuôi cua. Trong chuỗi sản xuất, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong chế biến, phát triển và tiêu thụ các sản phẩm giá trị gia tăng như bánh phồng tôm, hải sản khô, muối tôm. Tuy nhiên, việc kết nối thị trường còn hạn chế, đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và các mối quan hệ không chính thức, khiến tiêu thụ sản phẩm thiếu ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Tại không gian HTX, các đại biểu tập trung chia sẻ kết quả triển khai các mô hình sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình lúa - tôm, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên bản địa. Qua đó, góp phần giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất thường và ổn định thu nhập cho người dân.

Đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cùng các đại biểu tham quan các mô hình sinh kế tại địa phương.

Hội thảo cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể. Thông qua nâng cao năng lực, hỗ trợ phát triển sản phẩm địa phương, mở rộng cơ hội tham gia quản lý, điều hành, dự án hướng đến nâng cao vị thế phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển sinh kế tại các vùng nước lợ Đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu cũng đề xuất khả năng nhân rộng các mô hình ở những khu vực có điều kiện tương đồng.

Triển khai từ năm 2025, Dự án WILA hướng đến tăng cường khả năng thích ứng, phục hồi của cộng đồng trước biến đổi khí hậu thông qua trao quyền cho phụ nữ lãnh đạo các sáng kiến sinh kế dựa trên tài nguyên bản địa và nông nghiệp tuần hoàn. Đến nay, dự án đã xây dựng 6 mô hình sinh kế bền vững, mang lại lợi ích cho hơn 200 phụ nữ, nông dân và sinh viên; tổ chức 6 khóa tập huấn nâng cao năng lực, đồng thời xây dựng 1 báo cáo tổng hợp về các mô hình nông nghiệp tuần hoàn thích ứng với khí hậu.