Đa dạng hóa sản xuất kinh doanh

Điện lực Hữu Lũng đang phụ trách quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn 8 xã (Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành, Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Liên, Cai Kinh). Trên địa bàn các xã do Điện lực Hữu Lũng quản lý hiện có hơn 100 trạm biến áp và máy biến áp là tài sản của khách hàng đang được đấu nối vào lưới điện trên địa bàn do đơn vị quản lý.

Nhân viên Điện lực Xứ Lạng kiểm tra hệ thống điện sau công tơ cho khách hàng

Ông Trần Văn Ninh, Trưởng Điện lực Hữu Lũng cho biết: Sau nhiều năm hoạt động, các thiết bị điện của khách hàng chưa thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng... dễ phát sinh những khiếm khuyết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố. Để đảm bảo an toàn các thiết bị điện khi vận hành, Điện lực Hữu Lũng đã gặp gỡ, trao đổi với các khách hàng có đường dây và trạm biến áp chuyên dùng để thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành. Theo đó, Điện lực Hữu Lũng sẽ kiểm tra, kiểm định, tư vấn, hỗ trợ khách hàng bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị điện, giúp giảm thiểu các sự cố về điện.

Ngoài địa bàn do Điện lực Hữu Lũng quản lý, trên địa bàn tỉnh hiện có 1 trạm biến áp (công suất 25 MVA), hơn 1 nghìn trạm và máy biến áp chuyên dùng (công suất 268.156 kVA) và hàng nghìn công trình điện khác là tài sản của khách hàng đang được đấu nối vào lưới điện do Công ty Điện lực Lạng Sơn quản lý.

Bà Lê Thị Hiền, Phó trưởng phòng Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Theo tiêu chuẩn của ngành điện, các khách hàng đều phải tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quản lý vận hành công trình điện. Các đường dây và trạm biến áp, máy biến áp là tài sản của khách hàng trải qua quá trình vận hành lâu năm không thể tránh khỏi việc xảy ra sự cố. Mỗi khi có sự cố xảy ra, khách hàng sẽ phải thuê đơn vị ngoài rất bất tiện, bởi thời gian xử lý không được kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của khách hàng. Đó là chưa kể đến việc sau khi khắc phục sự cố xong, nếu như vẫn không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật theo quy định, ngành điện lực sẽ cương quyết không cho đấu nối lại vào lưới điện.

Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, Công ty Điện lực Lạng Sơn còn tập trung đổi mới, triển khai thêm các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thuộc lĩnh vực điện lực để phục vụ khách hàng.

Cụ thể, hiện công ty cung cấp và triển khai mở rộng thêm 13 loại hình sản xuất kinh doanh khác thuộc lĩnh vực điện lực như: Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây dẫn sau công tơ, quản lý vận hành lưới điện cho khách hàng, sửa chữa thí nghiệm, nghiệm thu, làm đầu cáp, xây lắp,...

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Nhà máy Sản xuất ván ép của Công ty Cổ phần Sản xuất gỗ Thành An (xã Tuấn Sơn) chia sẻ: Để hoạt động sản xuất ổn định, công ty đã lắp đặt máy biến áp chuyên dùng và một số thiết bị điện khác. Tuy vậy, nhân sự về kỹ thuật điện của công ty không có, vì thế việc bảo dưỡng, sửa chữa chưa thể thực hiện. Với việc thỏa thuận, ký kết với Điện lực Hữu Lũng, hằng tháng, nhân viên điện lực đều đến kiểm tra giúp phát hiện sớm khiếm khuyết của thiết bị và hệ thống đường dây điện, từ đó giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, lãnh đạo các điện lực trực thuộc chủ động làm việc trực tiếp với từng khách hàng có tài sản là đường dây và trạm biến áp, máy biến áp. Từ đó phối hợp triển khai quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy trình, quy định của ngành điện; từ đó kịp thời phát hiện và xử lý các mối nguy tiềm ẩn nhằm đảm bảo an toàn về tài sản cho khách hàng, ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra.

Việc Công ty Điện lực Lạng Sơn nỗ lực triển khai nhiều loại hình sản xuất kinh doanh khác vừa góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và độ hài lòng khách hàng, vừa tạo sự gắn kết, đồng thuận đối với khách hàng trong công tác cung ứng điện trên địa bàn tỉnh.