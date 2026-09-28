Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 35 Các cơ quan Đảng tỉnh

Tham dự có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Các cơ quan Đảng tỉnh: Ngô Đình Viện, Trần Quang Hòa.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hương

Trong quý 3, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh bám sát kế hoạch công tác, chủ động nhận diện và có các hình thức tuyên truyền, đấu tranh phù hợp. Việc khai thác, đăng tải, chia sẻ thông tin trên Fanpage của Ban Chỉ đạo, nhóm facebook, website của Đảng ủy và một số tài khoản truyền thông được duy trì thường xuyên, liên tục.

Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Mai Khánh Hồng báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2026. Ảnh: Mai Hương

Trong đó, đã cập nhật những sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh; tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; đồng thời, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, xấu, độc.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Hữu Nghĩa chia sẻ cách làm của đơn vị trong tuyên truyền và lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh với các thông tin xấu, độc. Ảnh: Mai Hương

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Trần Quang Hòa đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hương

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các CCQ Đảng tỉnh Ngô Đình Viện đề nghị cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐU. Ảnh: Mai Hương

Cùng với đó, Đảng ủy cũng đã tập trung tuyên truyền các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án,... các dự án trọng điểm của Trung ương và của tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử, các nhóm facebook của Đảng bộ tiếp tục được duy trì thường xuyên, liên tục.

Trong quý 3 có 230 tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ, thu hút gần 59.000 lượt truy cập. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thường xuyên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các kênh truyền thông của cơ quan, đơn vị, các nền tảng xã hội cá nhân, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đề nghị cần phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực trên mạng xã hội. Ảnh: Mai Hương

Đánh giá cao những kết quả đạt được, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐU gắn với thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 207-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Tham gia có hiệu quả các đợt truyền thông trọng điểm của Trung ương và của tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền các sự kiện, thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2026 gắn với tuyên truyền về cá nhân, tập thể điển hình trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. Cùng với đó là tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo; các chương trình, dự án trọng điểm.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hương

Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy cũng nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác chính trị tư tưởng, định hướng thông tin trên không gian mạng; tiếp tục có các giải pháp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và năng lực nhận diện thông tin và truyền thông số cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động nắm bắt các luồng thông tin, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng; khai thác, chia sẻ, đăng tải thông tin tích cực, tham gia đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tăng cường tiếp cận, nắm bắt tình hình trên không gian mạng; nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động trên các nền tảng số, mạng xã hội phù hợp với tình hình hiện nay.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng lưu ý xây dựng và thực hiện xếp loại theo KPI đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Tổ Cộng tác viên để nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động.