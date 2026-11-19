Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.Đ

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tư Pháp nêu rõ, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân hiểu, chấp hành và vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác này cần được chú trọng, tập trung vào những nội dung thiết thực, lựa chọn cách truyền đạt dễ hiểu, phù hợp với ngôn ngữ, phong tục, tập quán và nhu cầu của người dân.

Các đại biểu và báo cáo viên tham dự hội nghị - Ảnh: H.Đ

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng, lễ hội truyền thống; lồng ghép nội dung pháp luật trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhất là trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

Hội nghị còn cung cấp kiến thức về công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tạo điều kiện để đại biểu trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình, kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền pháp luật, từ khâu chuẩn bị nội dung, xây dựng đề cương, lựa chọn phương pháp truyền đạt đến kỹ năng thuyết trình, đối thoại và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.