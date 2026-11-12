Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô

Xác định những dự án đầu tư công có tính chất lan tỏa, liên vùng

Các đại biểu Quốc hội nêu, tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 8,22 triệu tỷ đồng (tăng 5,35 triệu tỷ đồng so với giai đoạn 2021 - 2025), đây là con số rất lớn, nếu không quản lý tốt có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn nhất định đối với kinh tế vĩ mô.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Đoàn Phú Thọ) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết các chính sách cụ thể để thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Đoàn Phú Thọ) nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Đoàn Cần Thơ) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết giải pháp để vừa huy động nguồn lực lớn cho đầu tư công, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, vừa kiểm soát tốt việc giải ngân, tránh dẫn đến nguy cơ lạm phát.

Đại biểu Phan Duy Anh (Đoàn Đà Nẵng) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết giải pháp, lộ trình và chỉ tiêu cụ thể từng năm để phát triển các kênh vốn trung và dài hạn.

Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, giải pháp thứ nhất, đối với nguồn vốn đầu tư của khu vực FDI, khu vực đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng như huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân, việc đầu tiên và quan trọng nhất; đồng thời cũng là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội, là hoàn thiện thể chế, tạo môi trường công khai, minh bạch, dễ thực hiện và củng cố lòng tin.

Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tạo niềm tin để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài yên tâm với môi trường pháp lý của chúng ta. Đồng thời, có các quy định pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đại biểu Phan Duy Anh (Đoàn Đà Nẵng) chất vấn tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Giải phápthứ hai, tiếp tục kiên định duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát tốt các cân đối vĩ mô.

Về giải pháp thứ ba, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, cần có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư cụ thể. Theo Thủ tướng Chính phủ, đối với nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư và nguồn vốn trung, dài hạn, chúng ta đã có đề án, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán. Điều quan trọng nhất là Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng các công cụ thu hút vốn đầu tư trung và dài hạn, tạo cơ sở và công cụ tài chính cho các nhà đầu tư.

Đối với vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, số lượng dự án đã giảm rất mạnh, xuống còn khoảng 5.000 dự án. Hiện nay, tổng số dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, theo báo cáo của Bộ Tài chính, còn trên 3.000 dự án. Đây là kết quả quan trọng trong việc giảm số lượng dự án.

Bên cạnh đó, căn cứ vào Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội để xác định những dự án đầu tư công có tính chất lan tỏa, liên vùng, tập trung đầu tư vào các công trình hạ tầng thiết yếu, như giao thông, cảng biển, một số lĩnh vực khoa học, công nghệ và hạ tầng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, khi kiểm soát được số lượng, chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nguồn vốn sẽ được sử dụng đúng mục đích, phục vụ mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng; tạo sức lan tỏa để huy động thêm nguồn lực đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, đồng thời không gây ra bất ổn trên thị trường.

Về các chỉ tiêu giám sát, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hằng năm, Chính phủ đều báo cáo Trung ương, Quốc hội về các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chỉ tiêu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Các nguồn vốn được phân tách cụ thể, gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công, chi thường xuyên; vốn từ doanh nghiệp nhà nước; vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân; vốn tín dụng ngân hàng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn vốn đầu tư tăng thêm trên thị trường chứng khoán.

Giải pháp khơi thông nguồn lực cho khoa học, công nghệ?

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng) đề nghị Thủ tướng Chính phủ nêu giải pháp tháo gỡ tình trạng một số dự án liên ngành trong lĩnh vực công nghiệp chiến lược chưa ký hợp đồng; việc định giá tài sản trí tuệ, thu hút vốn tư nhân và phát triển hạ tầng theo phương thức đối tác công tư còn hạn chế..., nhằm khơi thông nguồn lực khoa học công nghệ, đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng) nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là lĩnh vực mới và khó. Các bộ, ngành Trung ương vẫn đang trong quá trình triển khai, ở các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ban Chỉ đạo 57 đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ quan trọng cần triển khai, tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian để thực hiện.

Để đẩy nhanh giải ngân cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vừa qua, Ban Chỉ đạo 57 cũng như Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia phiên bản 1.0; Chính phủ đã ban hành Khung dữ liệu tổng thể và quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong năm 2026.

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh thẩm định, thông qua các chương trình đầu tư cho một số sản phẩm công nghệ chiến lược. Hiện nay, chúng ta đang triển khai đặt hàng nghiên cứu, kết nối giữa các cơ quan nhà nước với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ này. Theo tinh thần tự chủ, các bộ, ngành cần ưu tiên xác định công nghệ, sản phẩm chiến lược thuộc lĩnh vực quản lý của mình để tập trung đầu tư.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 12-11. Ảnh: quochoi.vn

Đối với câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) về việc có nên trao cơ chế đặc thù cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long để tạo điều kiện cho vùng phát triển, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Vừa qua, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 26 về các giải pháp ứng phó với hạn hán, sụt lún và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết chung về phát triển các vùng kinh tế.

Trên cơ sở các nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương, Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động rất chi tiết. Riêng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn mức vốn đạt khoảng trên 320.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong số 6 vùng kinh tế, thể hiện sự quan tâm đầu tư đối với khu vực.