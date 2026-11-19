Ông Lê Quang Lưu (bên trái) trao đổi với ông Nguyễn Văn Nghìn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Kỳ, tại vườn ổi của gia đình.

Hướng đi mới

Ở tuổi nghỉ hưu, ông Lê Quang Lưu, khối phố Xuân Tây (phường Tam Kỳ) vẫn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Trên diện tích đất sẵn có, ông lựa chọn kết hợp trồng ổi và nấm hương, vừa tận dụng quỹ đất, tạo thêm nguồn thu nhập.

Để vườn ổi cho quả đều, chất lượng, ông Lưu chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, tỉa cành, bao trái. Với mô hình nấm hương, từ năm 2018, ông đầu tư nhà trồng nấm quy mô khoảng 5.000 phôi, duy trì thu hoạch định kỳ hai lần mỗi tháng. Hiện vườn ổi mang lại nguồn thu khoảng 4-5 triệu đồng/tháng, còn nấm hương đạt khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.

Theo ông Lưu, trong quá trình sản xuất, gia đình nhận được sự hỗ trợ của Hội Nông dân về cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và tập huấn quy trình chăm sóc. Những kiến thức được tiếp nhận giúp ông chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả.

Không đầu tư quy mô lớn, nhưng bằng cách lựa chọn cây trồng phù hợp, kết hợp nhiều loại hình sản xuất và tận dụng tốt nguồn lực gia đình, ông Lưu đã tạo dựng được nguồn thu ổn định.

Ông Nguyễn Văn Nở khối phố Xuân Tây lựa chọn chăn nuôi bò 3B. Từ quy mô ban đầu chỉ khoảng 2-3 con, nhờ tích lũy kinh nghiệm, chủ động tái đầu tư và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đến nay đàn bò của gia đình ông phát triển lên hơn 20 con.

Ông Nở cho biết, bò 3B có tốc độ tăng trưởng tốt, hiệu quả kinh tế cao nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Gia đình chú trọng nguồn thức ăn, vệ sinh chuồng trại và theo dõi quá trình sinh trưởng của vật nuôi.

Sau khi trừ chi phí, thu nhập từ chăn nuôi của gia đình đạt khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội cũng góp phần giúp ông có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Trang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng cho hay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn phường nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hiện có 8 chương trình tín dụng ưu đãi đang được triển khai, với tổng dư nợ hơn 163 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1.800 hộ tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu thiết yếu.

Nguồn vốn được phân bổ đến nhiều nhóm đối tượng, trong đó có hộ vay phát triển kinh tế, học sinh, sinh viên và người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn tạo sinh kế, tái hòa nhập cộng đồng. Ngân hàng đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh để quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

Một thay đổi đáng chú ý là từ tháng 11/2026, ba điểm giao dịch An Xuân, Trường Xuân và Tam Kỳ được sắp xếp thành một điểm giao dịch tập trung đặt ở hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trong khuôn viên UBND phường. Hoạt động giao dịch được duy trì thông suốt, tạo thuận lợi để người dân vay vốn, trả nợ, trả lãi và gửi tiết kiệm.

Ông Nguyễn Văn Nở chăm sóc đàn bò 3B của gia đình, mô hình chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập ổn định và góp phần phát triển kinh tế hộ.

Hỗ trợ sinh kế

Mỗi hộ nông dân có điều kiện và thế mạnh sản xuất khác nhau. Vì vậy, hỗ trợ phát triển kinh tế không chỉ dừng ở việc đưa vốn đến người dân mà cần gắn với tư vấn mô hình, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn cách tổ chức sản xuất phù hợp.

Đây là nhiệm vụ được Hội Nông dân phường Tam Kỳ chú trọng thông qua công tác tuyên truyền, vận động hội viên đổi mới cách nghĩ, cách làm; khai thác hiệu quả đất đai, lao động và các điều kiện sẵn có của gia đình. Hội cũng phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Nghìn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Kỳ thông tin, hội đã phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai, giải ngân vốn vay để hội viên có điều kiện phát triển kinh tế.

Nhiều mô hình như chăn nuôi bò 3B, trồng hoa, cây cảnh và cây ăn quả đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân phường tiếp tục nắm bắt nhu cầu của hội viên, phối hợp hỗ trợ vốn vay, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và khuyến khích nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả. Cùng với đó, phát huy vai trò của các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ những hộ còn khó khăn.

Giảm nghèo bền vững không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo dựng sinh kế lâu dài, giúp người dân phát huy nội lực và chủ động vươn lên.

Từ những vườn ổi, nhà nấm đến mô hình chăn nuôi bò 3B, hiệu quả kinh tế được tạo nên từ sự cần cù của người dân, nguồn vốn tín dụng ưu đãi, kiến thức khoa học kỹ thuật và sự hỗ trợ của tổ chức hội. Vì vậy, cần tiếp tục gắn hỗ trợ vốn với chuyển giao kỹ thuật, định hướng sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân và hạn chế nguy cơ tái nghèo.