Ngày 27/11, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với ma túy.

Cụ thể, Công an các xã, phường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng.

Tại các khu, cụm công nghiệp và khu nhà trọ tập trung đông công nhân, người lao động, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền, giúp người dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hành vi liên quan đến ma túy. Cùng với đó, việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với người lao động được triển khai theo quy định nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Công an phường Hoành Sơn tuyên truyền tới công nhân ở các nhà trọ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Ở địa bàn dân cư, các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp phích, xe tuyên truyền lưu động và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại thôn, tổ dân phố. Qua đó, người dân được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý, lực lượng Công an cơ sở còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác các nền tảng mạng xã hội chính thống như Fanpage, Zalo để phổ biến pháp luật, cảnh báo tác hại của ma túy và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Công an phường Vũng Áng tổ chức xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể đối với cán bộ, công nhân.

Điển hình tại xã Phúc Trạch, Fanpage “Công an xã Phúc Trạch - tỉnh Hà Tĩnh” hiện có 7.800 người theo dõi, với hơn 480 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Mô hình “Zalo kết nối bình yên” thu hút 6.580 thành viên tham gia. Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua các kênh thông tin này, Công an xã đã tiếp nhận hơn 30 tin báo, phản ánh của người dân liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, trường học cũng được xác định là địa bàn trọng điểm trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa ma túy. Công an các xã, phường phối hợp với cơ sở giáo dục tổ chức các buổi tuyên truyền, trao đổi, hỏi đáp và xử lý tình huống thực tế, giúp giáo viên, học sinh nhận diện các loại ma túy, phương thức dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó nâng cao kỹ năng tự bảo vệ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma tuý và tặng quà trong mô hình “Em nuôi vùng biên” đang theo học tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 150 cuộc tuyên truyền về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia.

Riêng trong tháng 11/2026, toàn tỉnh tổ chức 22 cuộc tuyên truyền trực tiếp về Luật Phòng, chống ma túy cho hơn 17.000 người dân tại các xã, phường; đồng thời tổ chức 17 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ma túy cho 8.200 giáo viên và 22.000 học sinh các trường THPT, THCS.

Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, Công an xã Gia Hanh giúp học sinh nhận diện các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy để từ đó chủ động phòng tránh.

Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, gắn với đặc điểm từng địa bàn và nhóm đối tượng góp phần đưa kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.