Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật

Ông Lê Văn Tuấn, cán bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Hải Lăng, cho biết địa phương đã xây dựng chuyên trang PBGDPL trên cổng thông tin điện tử, duy trì nhóm zalo kết nối các thành viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các tổ hòa giải.

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã chú trọng cập nhật, cung cấp thông tin pháp luật, giúp người dân kịp thời nắm bắt những quy định mới, nhất là tại các thôn xa trung tâm, đi lại khó khăn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã hỗ trợ người cao tuổi, người đi lại khó khăn thực hiện thủ tục hành chính, chứng thực tại nhà- Ảnh: V.P

Trong tháng 8 và tháng 9/2026, xã phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Khoa học tâm lý giáo dục tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền trực tuyến vào cả ban ngày và buổi tối, tạo điều kiện để người dân tham gia, phản ánh những vướng mắc trong đời sống. Ngày 4/9/2026, địa phương tổ chức hội nghị kết hợp tập huấn và tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị có cán bộ, công chức, viên chức, thường trực ban công tác mặt trận thôn, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, bí thư các chi bộ và thành viên các tổ hòa giải.

Hiện xã có 9 tổ hòa giải tại 9 thôn, với 74 hòa giải viên. Đây là lực lượng gần dân, có điều kiện nắm bắt tình hình, giải thích quy định pháp luật và vận động người dân giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với những thôn đi lại khó khăn như Tây Chánh, Tây Sơn, địa phương chú trọng thông báo lịch tuyên truyền trực tuyến để người dân chủ động tham gia.

Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh thôn thường xuyên phát thông tin vào các khung giờ phù hợp; băng rôn, khẩu hiệu được treo tại các trục đường chính, khu dân cư, kết hợp phát tờ rơi để người dân mở rộng khả năng tiếp cận thông tin pháp luật.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như đất đai, khoáng sản, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và những chính sách liên quan. Trong mùa hè năm 2026, trước nguy cơ cháy rừng cao, xã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa. Ngày 27 và 28/8/2026, địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an toàn tại gia đình và khu dân cư. Từ đầu năm đến nay, UBND xã tổ chức nhiều đợt PBGDPL trực tiếp, thu hút hơn 500 lượt người tham dự.

Ông Bùi Văn Linh, Trưởng thôn Câu Hà, cho biết thôn chủ động tiếp nhận thông tin PBGDPL từ cấp trên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã để triển khai công tác tuyên truyền đến người dân. Các quy định về đất đai, khoáng sản và những chính sách liên quan được phổ biến thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất và đời sống.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, chứng thực tại nhà đối với người cao tuổi, người yếu thế và những trường hợp đi lại khó khăn. Qua đó, người dân thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận dịch vụ công, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong công tác bảo đảm ANTT, vai trò của lực lượng an ninh cơ sở tiếp tục được phát huy. Ông Bùi Quang Anh, Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở thôn Câu Hà, cho biết các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT và bảo đảm an toàn giao thông. Tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Ô Giang vẫn xảy ra, với các đối tượng đến khai thác từ địa phương khác .

Trước thực trạng này, lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về khai thác tài nguyên. Theo ông Bùi Quang Anh, việc duy trì tuần tra gắn với vận động, giải thích pháp luật góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Theo ông Lê Văn Tuấn, cán bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Hải Lăng, thời gian tới, địa phương tiếp tục lựa chọn nội dung tuyên truyền sát thực tế, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, đồng thời phát huy vai trò của cán bộ thôn và các lực lượng tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân, giữ gìn ANTT và xây dựng cộng đồng ổn định.