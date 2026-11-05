Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền an toàn giao thông

Linh hoạt tuyên truyền, phù hợp với từng lứa tuổi

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm TNGT, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên, thời gian qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các Trường Đại học, THPT, THCS trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đáng chú ý, tại Trường Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Kon Tum, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho gần 1.300 sinh viên.

Chú trọng đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên.

Tại chương trình, bên cạnh phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ, cán bộ, chiến sĩ CSGT còn phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến TNGT, những hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên và hậu quả có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện thiếu an toàn.

Để tăng tính tương tác và giúp người học dễ tiếp thu, nhiều tình huống giả định đã được đưa ra để sinh viên trực tiếp trả lời, trao đổi với cán bộ tuyên truyền. Qua đó, không ít sinh viên dù đã được cấp giấy phép lái xe (GPLX), có thời gian tham gia giao thông nhưng vẫn tỏ ra lúng túng trước một số tình huống thực tế.

Ngoài kiến thức pháp luật, sinh viên còn được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; cách xử lý những tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường; sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách và hình thành thói quen chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Chia sẻ sau buổi tuyên truyền, em Nguyễn Thị Duyên cho biết, chương trình đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích, giúp bản thân hiểu rõ hơn về cách tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, những tình huống thực tế được cán bộ CSGT phân tích đã giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm xử lý khi điều khiển phương tiện.

“Có nhiều tình huống giả định được đưa ra, chẳng hạn như cách vượt xe khi phía trước có xe tải lớn đang lưu thông, khi nào nên vượt và khi nào không nên vượt. Những nội dung này được cán bộ CSGT hướng dẫn, giải thích rất tận tình. Đây là kinh nghiệm bổ ích để em và các bạn lái xe an toàn hơn”, Duyên chia sẻ.

Học sinh đã được cán bộ CSGT hướng dẫn nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp, nhất là các lỗi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến TNGT.

Đối với học sinh khối THPT và THCS, nội dung tuyên truyền được điều chỉnh theo hướng gần gũi, sát với thực tế và phương tiện các em thường sử dụng như xe máy dưới 50cm³, xe đạp điện, xe đạp.

Tại Trường THPT Mộ Đức cơ sở Mỏ Cày, gần 900 học sinh đã được cán bộ CSGT hướng dẫn nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp, nhất là các lỗi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến TNGT. Thông qua những hình ảnh, thước phim ghi lại các vụ tai nạn và hành vi tham gia giao thông thiếu an toàn của những người cùng trang lứa, cán bộ tuyên truyền phân tích cụ thể từng lỗi vi phạm, chỉ ra nguyên nhân và hậu quả có thể xảy ra.

Cách tuyên truyền trực quan, sinh động giúp học sinh dễ dàng hình dung những nguy hiểm có thể gặp phải khi tham gia giao thông, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không chủ quan, bất cẩn khi điều khiển phương tiện.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, công tác tuyên truyền được đơn vị triển khai linh hoạt, phù hợp với từng lứa tuổi, khả năng nhận thức và loại phương tiện mà học sinh, sinh viên sử dụng. Trong đó, chú trọng sử dụng hình ảnh thực tế về các hành vi nguy hiểm như chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu giao thông, thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn để phân tích, cảnh báo.

Qua từng tình huống cụ thể, học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ, hiểu rõ nguyên nhân, hậu quả của hành vi vi phạm cũng như trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Đặc biệt, lực lượng CSGT nhấn mạnh yêu cầu không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong giới trẻ

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, trao đổi và hướng dẫn kỹ năng thực tế, lực lượng CSGT từng bước giúp học sinh, sinh viên chuyển biến từ nhận thức đến hành động, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh. Qua đó, mỗi em không chỉ biết bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân mà còn có trách nhiệm với những người cùng tham gia giao thông.

Hướng dẫn học sinh bằng tình huống thực tế, lái xe an toàn.

Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên không đơn thuần là cung cấp kiến thức mà quan trọng hơn là tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ, nhận thức và hành động của từng em. Qua đó, giúp các em có thêm kỹ năng, kinh nghiệm để tham gia giao thông an toàn, góp phần kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, đồng thời xây dựng tư duy biết bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi lưu thông trên đường.

Theo Đại tá Vũ Thanh Giang, để công tác bảo đảm ATGT trong giới trẻ đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh vai trò của lực lượng CSGT và công an các xã, phường, cần có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình. Cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở và kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm của con em, nhất là tình trạng tự ý độ chế xe máy, xe đạp điện để tăng tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thông an toàn và phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) trong giới trẻ.

“Gia đình cần kiên quyết giáo dục con cái, xử lý ngay từ đầu, không vì chủ quan hay thương con mà để các em điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao. Điều này rất nguy hiểm, không chỉ đối với chính các em mà còn với những người tham gia giao thông khác”, Đại tá Vũ Thanh Giang khuyến cáo.

Có thể thấy, bảo đảm ATGT cho học sinh, sinh viên không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Trong đó, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, chú trọng trang bị kỹ năng thực hành và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật sẽ là giải pháp quan trọng, góp phần ngăn ngừa TNGT, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ.