Nhu cầu vốn lớn, áp lực đa dạng hóa các kênh huy động

Sáng 25/11, Báo Nhân Dân phối hợp với Công ty cổ phần Tài chính thông minh (SmartF) tổ chức Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững”.

Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Mục tiêu này không chỉ đòi hỏi tốc độ tăng trưởng mà còn yêu cầu đổi mới căn bản mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Lê Quốc Minh, để tăng trưởng nhanh và bền vững, Việt Nam cần nâng cao năng lực nội sinh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm người dân được thụ hưởng thực chất thành quả phát triển. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã xác định nhiệm vụ cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, trọng tâm là mở rộng, đa dạng hóa các kênh dẫn vốn dài hạn cho hạ tầng, công trình trọng điểm, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và doanh nghiệp công nghệ.

Người đứng đầu Báo Nhân Dân cho rằng, nền kinh tế không chỉ cần những dòng vốn lớn hơn mà quan trọng hơn là vốn có chất lượng, được phân bổ vào đúng lĩnh vực, đúng dự án, tạo ra giá trị gia tăng và sức lan tỏa dài hạn. Đây cũng là tinh thần của đầu tư tạo tác động, hướng tới đồng thời hiệu quả tài chính và những giá trị tích cực cho môi trường, xã hội.

Thực tế, không ít doanh nghiệp có dự án tiềm năng, nhu cầu mở rộng đầu tư nhưng vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn phù hợp. Trong khi đó, các nhà đầu tư, đặc biệt là định chế tài chính quốc tế, ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng dự án, tính minh bạch, năng lực quản trị và tiêu chuẩn môi trường, xã hội. Khoảng cách giữa nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ vốn, giữa tiềm năng dự án và điều kiện giải ngân đang là những vấn đề cần được nhận diện, tháo gỡ.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng.

Nhu cầu vốn tập trung lớn vào các dự án hạ tầng và chuyển đổi mang tính chiến lược, trong đó chuyển dịch năng lượng cần hơn 70 tỷ USD, đường sắt cao tốc khoảng 67 tỷ USD, hệ thống metro đô thị tại Hà Nội khoảng 37 tỷ USD, đường bộ và cao tốc khoảng 36 tỷ USD, hạ tầng số hơn 30 tỷ USD và sân bay Long Thành khoảng 16 tỷ USD.

Đáng chú ý, khoảng 80% nhu cầu vốn này phải huy động từ khu vực ngoài ngân sách. Theo ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, các dự án quy mô lớn đòi hỏi dòng vốn dài hạn, có tính kiên nhẫn và nguồn tài trợ ổn định để tạo ra tác động kinh tế bền vững.

Trên thế giới, dòng vốn đầu tư gắn với phát triển bền vững đang gia tăng mạnh. Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu bền vững tích lũy đạt chuẩn GSS+ đạt 6,8 nghìn tỷ USD. Riêng trái phiếu xanh phát hành trong năm 2025 đạt 653,5 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư vào năng lượng sạch trong năm này ước đạt 2,2 nghìn tỷ USD, cao gấp đôi mức 1,1 nghìn tỷ USD đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Việt Nam đang có cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, nhất là khi thị trường chứng khoán được triển khai nâng hạng từ ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng mới chỉ tạo sức hút ban đầu, chất lượng thị trường mới quyết định khả năng chuyển hóa sức hút đó thành dòng vốn dài hạn.

Các nhà đầu tư tổ chức thường cân nhắc bốn yếu tố cốt lõi khi quyết định rót vốn, gồm lợi nhuận và định giá; thanh khoản và khả năng thoái vốn; chất lượng thể chế, tính minh bạch và tiêu chuẩn ESG.

Đánh giá về nền tảng tài chính xanh trong nước, ông Nguyễn Nghĩa Tuấn cho biết, tính đến hết quý I/2026, dư nợ tín dụng xanh đạt 828 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 31,4 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm trong giai đoạn 2017-2025 và sự tham gia của 82 tổ chức tín dụng. Thị trường trái phiếu xanh năm 2025 ghi nhận giá trị phát hành 13.900 tỷ đồng qua 7 đợt phát hành.

Dù vậy, quy mô thị trường vốn xanh vẫn còn khiêm tốn và thiếu thanh khoản. Do đó, bên cạnh trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, thị trường cần phát triển thêm các quỹ đầu tư tích hợp ESG trên nhiều loại tài sản và các sản phẩm đầu tư chuyển đổi.

Ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) phát biểu.

Đồng quan điểm về yêu cầu đa dạng hóa nguồn vốn, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho rằng, cơ cấu các kênh dẫn vốn của Việt Nam hiện còn mất cân đối. Trong khoảng 5 năm qua, tín dụng ngân hàng đóng góp khoảng 50 - 52% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế, trong khi thị trường cổ phiếu chỉ đóng góp 3-4%, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 10 - 11% và trái phiếu Chính phủ khoảng 10%. Như vậy, thị trường vốn mới đóng góp khoảng 23-24%, chưa bằng một nửa so với kênh tín dụng ngân hàng. “Thực trạng này cho thấy sự mất cân đối giữa các kênh dẫn vốn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển nhanh, mạnh và bền vững thị trường vốn, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước”, ông Cấn Văn Lực phân tích.

Chuyên gia này cũng cho rằng, một giải pháp mang tính đột phá là phát triển hệ thống các quỹ đầu tư. So với các quốc gia trong khu vực ASEAN, thị trường quỹ đầu tư của Việt Nam còn hạn chế cả về quy mô tài sản quản lý và khả năng huy động vốn. Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường này, phát huy vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn, giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Ở góc độ chính sách, Tiến sĩ Nguyễn Hải Nam, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 38% GDP. Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, vốn FDI chiếm gần 14% và vốn khu vực tư nhân trong nước chiếm khoảng 56%.

Theo ông Nguyễn Hải Nam, tỷ trọng vốn tư nhân cho thấy vai trò rất lớn của khu vực này trong cung ứng nguồn lực cho nền kinh tế. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, cần tăng cường huy động vốn qua thị trường cổ phiếu, trái phiếu, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, vay vốn quốc tế; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước, sử dụng vốn đầu tư công làm vốn mồi để dẫn dắt, thu hút đầu tư vào các dự án có tính lan tỏa cao, trong khi khu vực tư nhân là động lực đầu tư chính, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường nội địa.

Phiên thảo luận chủ đề “Từ nhu cầu đến thực tế đầu tư”.

Nâng chất lượng dự án, đưa dòng vốn đến đúng địa chỉ

Không chỉ đặt ra yêu cầu đa dạng hóa nguồn huy động, các ý kiến tại diễn đàn cũng tập trung vào khả năng chuyển hóa nguồn vốn thành những dự án có hiệu quả thực chất.

TS. Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết, do đặc thù huy động vốn trong nước chủ yếu từ dân cư và doanh nghiệp với kỳ hạn ngắn, khả năng tài trợ vốn trung và dài hạn của các ngân hàng có những giới hạn nhất định. Vì vậy, đa dạng hóa nguồn vốn từ các tổ chức, định chế tài chính quốc tế là một định hướng quan trọng.

Từ cuối năm 2025 đến nay, SHB đã huy động tổng nguồn vốn quốc tế khoảng 1,5 tỷ USD từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và một số thị trường châu Á. Ngân hàng cũng tham gia khoảng 30 dự án, chương trình tài trợ vốn cho phát triển bền vững và hạ tầng với tổng nguồn vốn khoảng 2,7 tỷ USD.

Theo TS. Ngô Thu Hà, vấn đề quan trọng không chỉ là huy động được nguồn vốn mà còn phải bảo đảm dòng vốn được đưa vào đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả và đóng góp thực chất cho nền kinh tế.

SHB tập trung tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và nông thôn. Ngân hàng đồng thời đưa các sản phẩm tài chính vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hỗ trợ từ doanh nghiệp trung tâm đến các nhà cung ứng, qua đó tối ưu chi phí tài chính và nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp.

Một ví dụ được TS. Ngô Thu Hà chia sẻ là việc SHB phối hợp với Ngân hàng Thế giới và IFC tài trợ dự án Nhà máy Gạo Hạnh phúc tại An Giang. Hoạt động tài trợ không chỉ hướng đến nhà máy chế biến mà còn hỗ trợ nông dân, hợp tác xã trong chuỗi cung ứng, từ giống, phân bón đến bảo đảm tiêu chuẩn xanh, sạch cho sản phẩm đầu vào.

Ở góc độ doanh nghiệp năng lượng, bà Phan Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, trong 5 năm tới, doanh nghiệp có kế hoạch thu xếp nguồn vốn dài hạn từ 3-5 tỷ USD để phục vụ các dự án phát triển.

PV GAS đang nghiên cứu, triển khai các dự án về hydro xanh, công nghệ thu giữ carbon (CCS) và những dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Theo định hướng được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam giao, đến năm 2030, doanh thu của PV GAS có 25% đến từ đổi mới. Doanh nghiệp cũng đang kết nối hạ tầng năng lượng khu vực Đông Nam Bộ, định hướng phát triển hạ tầng LNG và tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV: Cần nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường quỹ đầu tư, phát huy vai trò của kênh cung ứng vốn trung và dài hạn này, góp phần giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.