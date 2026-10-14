Đa dạng hình thức, ứng dụng AI hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên vùng DTTS

Ngày 13/10, Đoàn công tác Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã về làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý. Đoàn công tác do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau sắp xếp đơn vị hành chính, các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý tiếp tục được duy trì, không bị gián đoạn. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp xã được kiện toàn. Nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng bám sát các vấn đề thực tiễn, chính sách mới và nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của người dân...

Đáng chú ý, một số mô hình ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng trực tuyến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bước đầu phát huy hiệu quả…

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thường xuyên sản xuất infographic để người dân dễ dàng tiếp cận các nội dung phố biến, tuyên truyền pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về việc triển khai những văn bản, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật có tác động trực tiếp đến học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng đặc thù, ưu tiên.

Các đại biểu cũng cùng trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát; bố trí nguồn lực; xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở.

Những kết quả và vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương là cơ sở để Đoàn công tác phân tích sâu hơn yêu cầu đổi mới phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận thông tin và dịch vụ pháp lý.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phổ biến, giáo dục pháp luật là nâng cao nhận thức pháp luật để người dân và doanh nghiệp chủ động chấp hành, tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nga đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phổ biến pháp luật tỉnh tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, các quy định pháp luật, chương trình, đề án; phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực và Sở Tư pháp trong tham mưu.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cho cấp xã, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Tiếp tục nhân rộng mô hình, cách làm phù hợp từng nhóm đối tượng; xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người dân.

Trưởng đoàn công tác cũng yêu cầu tăng cường vai trò lực lượng vũ trang; thực hiện “dân vận chính quyền” trong quá trình thực thi công vụ, không chờ đến lúc người dân đến trụ sở mới phổ biến.

Bà nêu rõ cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, AI hỗ trợ; đồng thời tổ chức tốt chuỗi hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, địa phương cần thực hiện hiệu quả, thực chất chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030; phát huy vai trò các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn trên địa bàn.