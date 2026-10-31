Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật

Tọa đàm dự kiến diễn ra từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 5/11 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng. Chương trình gồm phóng sự, trình bày đề dẫn, tham luận, trao đổi và kết luận tọa đàm.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên biển. Ảnh: Khắc Hải

Các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đánh giá kết quả, thuận lợi, khó khăn, bất cập trong thực tiễn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là việc thực hiện Đề án 1371. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Việc trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn sẽ góp phần làm rõ những cách làm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; đồng thời gợi mở hướng tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thông qua tọa đàm, các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát huy trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, nhất là ngư dân hoạt động trên biển.

Đối với ngư dân, nội dung tuyên truyền gắn với những tình huống trong quá trình vươn khơi, bám biển sẽ giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu và thuận tiện vận dụng vào thực tế. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của tọa đàm nhằm xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.