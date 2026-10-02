Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở

Đoàn viên thanh niên xã Mường Bang tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Sau sáp nhập, xã Mường Bang có 13 bản, 2.780 hộ, với các dân tộc Mường, Thái, Kinh, Mông, Dao cùng sinh sống. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, giao thông ở một số khu vực còn khó khăn; trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân chưa đồng đều. Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ thường xuyên, xã đã kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trưởng bản, người có uy tín và tổ hòa giải ở cơ sở.

Điểm mới trong công tác PBGDPL ở Mường Bang là tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân, nhất là ở các bản xa trung tâm. Xã quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số; thành lập 13 tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác thông tin trên môi trường số. Các cơ quan, đoàn thể linh hoạt tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật; thiết kế infographic; sử dụng hình ảnh, video ngắn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng sản phẩm truyền thông, chuyển tải các quy định pháp luật bằng hình thức trực quan, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với Công an xã tuyên truyền về an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an toàn giao thông; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh. Công an xã khai thác các nền tảng Zalo, Facebook, video ngắn, infographic, bản tin điện tử và các trang, nhóm thông tin để chuyển tải quy định pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Thông qua tuyên truyền kết hợp trao đổi, đối thoại, những vấn đề người dân quan tâm được giải thích, hướng dẫn ngay từ cơ sở.

Ông Lường Văn Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bang, cho biết: 9 tháng đầu năm 2026, xã tổ chức 23 hội nghị tuyên truyền tại các bản, thu hút hơn 2.486 lượt người tham gia; treo 30 băng rôn, tổ chức 21 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Nội dung tập trung vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Cư trú và các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các trang thông tin điện tử của xã, trường học và Công an xã đã đăng tải 270 tin, bài, video tuyên truyền, thu hút trên 6.000 lượt xem.

Các lực lượng chức năng xã Mường Bang tuyên truyền các hộ kinh doanh không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Việc khai thác tủ sách pháp luật, củng cố mạng lưới hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm. Toàn xã hiện có 2 tủ sách pháp luật với 150 đầu sách phục vụ cán bộ và nhân dân tra cứu; duy trì 13 tổ hòa giải với 113 thành viên. Trong 9 tháng qua, các tổ tiếp nhận và hòa giải thành 5 vụ việc liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai và hoa màu. Cùng với đó, 26 người có uy tín, người cao tuổi, già làng, trưởng bản phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cộng đồng dân cư.

Tại bản Suối Gà, việc tuyên truyền pháp luật qua nền tảng số đang phát huy hiệu quả. Ông Đặng Văn Bình, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải bản, cho biết: Bản có hơn 200 hộ, những vấn đề người dân quan tâm thường liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia đình, tảo hôn, an ninh trật tự. Bản đã thành lập nhóm Zalo, thường xuyên khai thác thông tin về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình cùng các quy định liên quan trên các trang thông tin chính thống của tỉnh, xã để chia sẻ tới người dân. Phần lớn các hộ đã sử dụng điện thoại thông minh nên thông tin pháp luật được chuyển tải nhanh, thuận tiện; khi có vấn đề chưa rõ, người dân có thể trao đổi để cán bộ bản, tổ hòa giải hướng dẫn, giải đáp.

Hiệu quả tuyên truyền còn thể hiện qua việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Dọc tuyến tỉnh lộ 114 qua trung tâm xã, Mường Bang đã tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. Cùng với rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm, xã thông báo, vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Qua tuyên truyền, nhiều hộ hiểu rõ quy định và chủ động khắc phục vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tạm giữ 12 biển hiệu, biển quảng cáo, ô dù di động; di chuyển nhiều bồn hoa, chậu cây cảnh đặt trên vỉa hè; yêu cầu 16 trường hợp tháo dỡ mái hiên, mái vẩy vi phạm hành lang an toàn giao thông; xử lý 8 điểm tập kết vật liệu xây dựng trên tuyến tỉnh lộ 114 đoạn qua trung tâm xã.

Với nhiều hình thức tuyên truyền gần gũi, thiết thực, xã Mường Bang từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân; góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.