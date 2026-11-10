Đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức an toàn giao thông

Người dân tham gia trải nghiệm lái xe an toàn

Điểm mới trong các chương trình là không chỉ dừng lại ở việc phổ biến những quy định pháp luật mà còn chú trọng tương tác, trải nghiệm thực tế. Người tham gia được quét mã QR để kiểm tra kiến thức, thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện trên sa hình, nhận diện các nguy cơ mất an toàn và rèn luyện khả năng xử lý những tình huống có thể gặp phải khi tham gia giao thông.