Đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh

Thực hiện Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh và Công văn của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai chiến dịch cho học sinh các trường THPT năm học 2026-2027, chiều ngày 29/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hoá), Công an xã Thiệu Trung phối hợp với Trường THPT Lê Văn Hưu, HEAD Honda Thiệu Yên tổ chức chương trình “Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn” cho cán bộ, giáo viên và hơn 1.600 học sinh toàn trường.

Các đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc chương trình, thầy Nguyễn Văn Chế, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trường THPT Lê Văn Hưu nằm trên trục đường tỉnh lộ 515, một tuyến giao thông quan trọng, có lòng đường hẹp, trong khi số lượng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và xe gắn máy dưới 50cc đến trường khá đông. Vì vậy, việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trang bị kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi thầy cô giáo, nhà trường và gia đình.

Thầy Nguyễn Văn Chế, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu phát biểu khai mạc.

Theo thầy Nguyễn Văn Chế, chương trình tập huấn hướng tới ba mục tiêu thiết thực: Giúp học sinh nắm vững các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, nhận diện những lỗi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, xử lý các tình huống nguy hiểm, đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế lái xe và kỹ thuật phanh xe an toàn; đồng thời góp phần xây dựng văn hóa giao thông học đường với những thông điệp gần gũi, thiết thực: “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm - Bảo vệ chính mình”, “Đi đúng làn, đúng tốc độ - An toàn cho mọi người”.

Tại chương trình, Phó Trưởng Công an xã Thiệu Trung Lê Công Toàn đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phân tích những hành vi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh và cảnh báo về hậu quả của việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Phó Trưởng Công an xã Thiệu Trung Lê Công Toàn kể chuyện pháp luật cho học sinh một cách dễ hiểu, gần gũi mà sâu sắc.

Phó Trưởng Công an xã Thiệu Trung thông tin: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 165 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 127 người. Riêng xã Thiệu Trung xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 5 người và bị thương 3 người. Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc có liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, trong đó có cả những người còn rất trẻ.

Từ những con số đáng suy ngẫm ấy, đồng chí Lê Công Toàn đã phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có những lỗi tưởng chừng rất nhỏ nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng như: chuyển hướng không quan sát, đi sai làn đường, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, đồng chí lưu ý học sinh về tình trạng chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển phương tiện, tụ tập lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người xung quanh.

Gửi gắm thông điệp đến các em học sinh, đồng chí Lê Công Toàn nhấn mạnh: “Không có lỗi nào là lỗi của số phận. Tất cả đều do lựa chọn của mỗi người và chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách hành xử an toàn hơn. Tiếng reo hò của bạn bè khi mình phóng nhanh chỉ kéo dài vài giây, nhưng hậu quả của một lần liều lĩnh có thể theo cả gia đình suốt cuộc đời. Mỗi chiều tan học, luôn có một người đang chờ các em ở nhà. Họ không cần các em về sớm, họ chỉ cần các em trở về bình an”. Qua đó, đồng chí mong muốn mỗi học sinh hãy tự giác chấp hành pháp luật, coi việc bảo đảm an toàn giao thông là trách nhiệm của bản thân, bắt đầu từ chính mình và từ mỗi lần tham gia giao thông.

Học sinh được giao lưu và trả lời câu hỏi.

Điểm nổi bật của chương trình là sự kết hợp linh hoạt, đa dạng giữa tuyên truyền kiến thức pháp luật, trực quan sinh động và trải nghiệm thực hành. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua những bài tuyên truyền một chiều, học sinh được tham gia nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí sôi nổi, hào hứng và tăng hiệu quả tiếp thu.

Thông qua hệ thống trình chiếu slide, các nội dung về quy định pháp luật, mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm giao thông thường gặp ở lứa tuổi học sinh và công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật được truyền tải một cách dễ hiểu, trực quan. Phần hỏi đáp nhanh với những câu hỏi tình huống thực tế đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Những phần quà nhỏ dành cho các câu trả lời chính xác không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp các em ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên.

Đặc biệt, các em được xem những video ghi lại các vụ tai nạn giao thông và những tình huống mất an toàn dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Những hình ảnh chân thực đã để lại nhiều cảm xúc, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về sự nguy hiểm của việc chủ quan, thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện; từ đó tự rút ra bài học và nâng cao trách nhiệm trong mỗi hành trình.

Học sinh được hướng dẫn nhiều kỹ năng tham gia giao thông.

Cùng với hoạt động tuyên truyền pháp luật, các kỹ thuật viên của HEAD Honda Thiệu Yên đã hướng dẫn học sinh những kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông, từ cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tư thế ngồi lái, cách điều khiển phương tiện đến kỹ thuật phanh và xử lý tình huống bất ngờ. Đại diện đơn vị tài trợ cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa cho Hội Khuyến học nhà trường, góp phần động viên, khích lệ phong trào khuyến học, khuyến tài.

Cảnh sát giao thông, Công an xã hướng dẫn các em đi trong sa hình.

Một trong những nội dung được học sinh mong đợi nhất là hoạt động thực hành lái xe an toàn trên sa hình thực tế. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thiệu Trung, các em đại diện cho các lớp lần lượt tham gia thực hành điều khiển phương tiện, xử lý các tình huống giao thông theo hướng dẫn. Các học sinh còn lại theo dõi, quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ phần thực hành của bạn bè.

Sa hình thực hành lái xe an toàn này được nhà trường lồng ghép trong các buổi học Giáo dục quốc phòng.

Được biết, sa hình thực hành lái xe an toàn này cũng được nhà trường lồng ghép trong các buổi học Giáo dục quốc phòng và an ninh, qua đó tạo điều kiện để học sinh thường xuyên được tiếp cận, rèn luyện kỹ năng và củng cố kiến thức về an toàn giao thông trong quá trình học tập.