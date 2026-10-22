Đa dạng hình thức tuyên truyền

Ông Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Tuyên truyền đồng bộ trên các loại hình báo chí

Thời gian qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh luôn xác định tuyên truyền quốc phòng, quân sự địa phương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Năm vừa qua, dung lượng thông tin mảng này tăng mạnh: gấp đôi trên sóng phát thanh, truyền hình và tăng 50% trên báo in. Trung bình mỗi năm có khoảng 1.200 tin, bài, ảnh được đăng tải, song song với việc duy trì đều đặn chuyên mục "Quốc phòng toàn dân". Thực tiễn cho thấy, để đạt hiệu quả cao, báo chí cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, chính xác và tuân thủ tuyệt đối các quy định về bảo mật.

Thời gian tới, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, tăng cường phóng sự chuyên sâu và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền về lĩnh vực này.

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Đại tá Lương Mạnh Vông, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

Đa dạng hình thức, kết hợp tiếng dân tộc

Nơi biên cương, thông tin đến với đồng bào cần trực diện, dễ hiểu và thiết thực với đời sống. Thời gian vừa qua, đơn vị đã duy trì đều đặn chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới" phát sóng trên kênh truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, đồng thời đăng tải, chia sẻ thông tin trang Facebook của Bộ đội Biên phòng tỉnh với hàng nghìn người theo dõi và hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những nền tảng số này giúp truyền tải nhanh chóng các video, infographic sinh động về công tác tuần tra và bảo vệ chủ quyền. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục chú trọng sản xuất nội dung tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để đồng bào dễ hiểu, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo về đường biên, cột mốc.

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Thiếu tá Dương Văn Nguyên, Nhân viên văn hóa cơ sở, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Bám sát cơ sở, đưa thông tin sát thực

Bám sát quy chế phối hợp và nhiệm vụ chính trị được giao, tôi chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình, lựa chọn những nội dung trọng tâm để xây dựng tin, bài, phóng sự về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong quá trình tác nghiệp, tôi luôn bám sát cơ sở, phản ánh chân thực hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và những đóng góp của lực lượng vũ trang trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai… Qua phối hợp với các cơ quan báo chí và cơ quan chuyên môn, thông tin được trao đổi kịp thời, nội dung tuyên truyền ngày càng sát thực tiễn.