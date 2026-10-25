Đa dạng hình thức tuyên truyền an toàn giao thông cho người nước ngoài

Theo kế hoạch, Tổ tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bằng tiếng Anh cho người nước ngoài duy trì tổ chức phổ biến, tuyên truyền ít nhất 2 buổi/tháng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho du khách; tạo hình ảnh điểm đến Cao Bằng an toàn, thân thiện, văn minh.

Tuyên truyền, phát tờ rơi song ngữ "Việt - Anh" về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ Việt Nam do du khách nước ngoài tại Phố đi bộ Kim Đồng.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và 25 thành viên Tổ tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bằng tiếng Anh cho người nước ngoài của Trường THPT Chuyên phổ biến, hướng dẫn những quy định chung của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến du khách; một số quy định khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam, như: đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng rượu bia khi lái xe; thông tin các hành vi vi phạm phổ biến về nồng độ cồn, tốc độ, không có giấy phép lái xe hợp lệ, sử dụng điện thoại khi đang lái xe, chuyển hướng xe không có tín hiệu báo rẽ và các mức xử phạt tương ứng với mỗi hành vi vi phạm.

Tiến hành phát các tờ rơi tuyên truyền song ngữ "Việt - Anh" được thiết kế lồng ghép nội dung và hình ảnh theo hình thức Infographic giúp cho người nước ngoài dễ đọc, dễ hiểu.

Du khách nước ngoài thực hành các kỹ năng lái xe an toàn trong sa hình.

Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến lý thuyết, du khách nước ngoài được hướng dẫn kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; nhận diện và tuân thủ biển báo hiệu giao thông; trực tiếp thực hành trong sa hình các kỹ năng cơ bản để lái xe an toàn khi tham gia giao thông.