ĐBP - Đa dạng hình thức truyền thông, tăng cường tiếp cận trực tiếp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tại Điện Biên đang từng bước đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm, góp phần mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cán bộ BHXH tuyên truyền chính sách BHXH và BHYT tới người dân.

Xác định tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh chú trọng đổi mới cách thức triển khai theo hướng linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế tại cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những điểm mới của chính sách; quyền lợi khi tham gia; mức đóng, phương thức đóng và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thay vì chỉ phổ biến quy định chung, cán bộ BHXH chú trọng giải thích những vấn đề người dân quan tâm, giúp người nghe hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và lựa chọn hình thức tham gia phù hợp. Cùng với các hội nghị tuyên truyền tập trung, hình thức truyền thông theo nhóm nhỏ được đẩy mạnh tại thôn, bản, tổ dân phố. Cán bộ BHXH phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và lực lượng hỗ trợ ở cơ sở trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân. Những thắc mắc về mức đóng, thời gian tham gia, quyền lợi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT...được giải đáp cụ thể.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, BHXH tỉnh còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông trên môi trường số. Các nội dung chính sách được thể hiện qua tin, bài, infographic, podcast, banner, video; đăng tải trên website, mạng xã hội và các kênh thông tin của ngành. Hoạt động livestream tư vấn, giải đáp chính sách cũng được tổ chức nhằm tạo thêm kênh tương tác, giúp người dân thuận tiện tìm hiểu và trao đổi những vấn đề còn vướng mắc. Đồng thời, ngành BHXH phối hợp với cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở và các tổ chức đoàn thể để mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin. Việc kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền giúp thông tin về chính sách BHXH, BHYT được truyền tải thường xuyên, liên tục và đến gần hơn với người dân.

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, BHXH tỉnh đã tổ chức 265 hội nghị tuyên truyền, với 10.270 lượt người tham dự; triển khai 3.613 cuộc truyền thông nhóm nhỏ, thu hút 40.525 lượt người tham gia. Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh đăng tải 403 tin, bài, văn bản và sản phẩm truyền thông số, thu hút 88.249 lượt truy cập. Trên các nền tảng mạng xã hội, ngành đã đăng tải 2.636 tin, bài và sản phẩm truyền thông, với 13.136 lượt chia sẻ. Đáng chú ý, 5 buổi livestream tư vấn, giải đáp chính sách đã thu hút 3.755 lượt xem và 400 bình luận.

Tính đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 20.551 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 5.717 người, tương ứng 38,54% so với cùng kỳ năm 2025. Số người tham gia BHYT đạt 636.066 người, tăng 17.971 người, tương ứng 2,91% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy những nỗ lực đổi mới tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy người dân chủ động tham gia các chính sách an sinh xã hội.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền còn thể hiện qua sự thay đổi trong nhận thức và lựa chọn tham gia chính sách của người dân. Với nhiều gia đình, BHYT đã trở thành một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau. Chị Cà Thị Mai, bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: “Tôi được cán bộ BHXH tuyên truyền, giải thích về chính sách BHYT qua các buổi truyền thông nhóm nhỏ, đồng thời cũng tìm hiểu thêm thông tin trên mạng xã hội. Tôi thấy thẻ BHYT rất quan trọng đối với mỗi người và gia đình, giúp giảm đáng kể chi phí khi đi khám, chữa bệnh. Vì vậy, vào đầu năm học, tôi đều tham gia BHYT cho các con theo chương trình của nhà trường”.

Ông Trần Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thời gian qua, BHXH tỉnh thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền để phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn. Trong đó, chú trọng kết hợp giữa truyền thông trực tiếp tại cơ sở với ứng dụng công nghệ số, đồng thời tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể trong vận động người dân tham gia. BHXH tỉnh tiếp tục cập nhật nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Ngành cũng tăng cường phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn thể rà soát, phát triển người tham gia; duy trì các hội nghị tư vấn, truyền thông nhóm nhỏ, chú trọng vận động người chưa tham gia và hỗ trợ những người đang tham gia tiếp tục duy trì, hạn chế tình trạng gián đoạn.