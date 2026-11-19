Hỗ trợ đúng nhu cầu

“Năm nay, gia đình tôi vươn lên thoát nghèo rồi!”, bà Bế Thị Huệ, xóm Bản Giàng, xã Trường Hà phấn khởi chia sẻ về những đổi thay của gia đình. Trước đây, gia đình bà Huệ thuộc diện hộ nghèo, được tiếp cận vốn vay và hỗ trợ con giống nên có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi trâu, lợn. Cuộc sống từng bước khá hơn, nhưng điều bà nghĩ đến là tiếp tục chăn nuôi, làm ăn và trả khoản vốn đã vay.

Lời kể mộc mạc ấy cho thấy ý nghĩa của việc hỗ trợ đúng nhu cầu. Nguồn vốn, con giống giúp gia đình có điều kiện sản xuất; công sức chăm sóc của người dân góp phần biến sự hỗ trợ thành thu nhập.

Tính đến tháng 10/2026, xã Trường Hà còn gần 200 hộ nghèo, hơn 170 hộ cận nghèo. Đến nay, xã giải ngân hơn 820 triệu đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất, phát triển sinh kế. Phó Chủ tịch UBND xã Trường Hà Vi Thành Công cho biết: Xã kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kế hoạch theo năm và giai đoạn; xác định đối tượng thụ hưởng, nhóm cần ưu tiên. Hướng hỗ trợ được cụ thể hóa theo vùng sản xuất như: vùng cao tập trung vào cây gia vị như nghệ, ớt và một số cây trồng dưới tán rừng; vùng thấp chú trọng nâng cao chất lượng cây thuốc lá, phát triển vật nuôi, du lịch.

Trường hợp bà Huệ cũng gợi mở thước đo của công tác chăm lo người nghèo: sau khi được hỗ trợ, gia đình có duy trì sản xuất, cải thiện cuộc sống hay không. Cùng với vận động nguồn lực, việc phối hợp hướng dẫn, theo dõi và động viên hộ dân trong quá trình làm ăn cần được tiếp tục, qua đó nguồn hỗ trợ ban đầu có thể phát huy hiệu quả lâu dài.

Người dân xã Trường Hà được hỗ trợ phát triển chăn nuôi, từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Công khai nguồn lực, trao đúng điểm tựa

Tại xã Phục Hòa, việc huy động nguồn lực chăm lo hộ nghèo được gắn với rà soát đối tượng và công khai các khoản hỗ trợ. 9 tháng năm 2026, xã huy động kinh phí xây mới 6 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, sửa chữa 1 nhà cho gia đình chính sách, với tổng số tiền 455 triệu đồng. Sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm giúp những gia đình khó khăn có thêm điều kiện ổn định chỗ ở.

Khi nhu cầu được rà soát rõ ràng, người cần giúp được xác định cụ thể, việc phân bổ có cơ sở để lựa chọn thứ tự ưu tiên. Công khai giúp người dân theo dõi quá trình thực hiện, tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân đã đóng góp và mong muốn tiếp tục đồng hành. Bà Bế Thị Nguyện, hộ cận nghèo, xóm Cốc Chang, xã Phục Hòa chia sẻ: Được MTTQ xã, các đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đến giúp làm nhà mới, tôi rất cảm động, biết ơn. Có ngôi nhà mới, gia đình ổn định đời sống, cố gắng lao động, phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với chăm lo nhà ở, MTTQ và các đoàn thể xã Phục Hòa vận động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn. Với hộ nghèo, một căn nhà an toàn là điều kiện thiết yếu để ổn định sinh hoạt, yên tâm làm ăn. Tại Trường Hà, 29 hộ khó khăn đã được phê duyệt hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Mốc tiến độ ấy đặt ra trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện để nguồn hỗ trợ sớm trở thành nơi ở ổn định cho người dân.

Đến tháng 10/2026, toàn tỉnh huy động hơn 43,993 tỷ đồng được phân bổ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 583 hộ, gồm 537 trường hợp xây mới, 31 trường hợp sửa chữa và 15 trường hợp hỗ trợ bù chênh lệch.

Mở rộng sự chung tay, nuôi dưỡng sức tự vươn

Huy động nguồn lực vì người nghèo cần những cách làm gần gũi, tạo điều kiện để nhiều người tham gia. Tại phường Nùng Trí Cao, Ủy ban MTTQ phường phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, kết hợp chương trình đi bộ đồng hành tại đền Kỳ Sầm với gần 500 người tham gia; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ gần 300 triệu đồng.

Ban Tổ chức triển khai phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản địa phương. Qua đó mở thêm hướng đồng hành với sản xuất, hỗ trợ kết nối tiêu thụ. Cách tổ chức này gợi mở khả năng gắn chăm lo an sinh với phát huy thế mạnh địa phương, để sự tham gia của cộng đồng có nhiều hình thức.

Tại mỗi địa bàn có những cách triển khai khác nhau. Nơi chú trọng sinh kế theo vùng sản xuất; nơi tập trung rà soát, công khai nguồn hỗ trợ nhà ở; nơi kết hợp vận động đóng góp với hoạt động cộng đồng và quảng bá nông sản cho nông dân, trong đó có nông sản của hộ nghèo.

Chị Lý Thị Tống, xóm Đức Xuân tham gia phiên chợ nông sản số xã Hòa An phấn khởi chia sẻ: Được Hội Liên hiệp Phụ nữ và MTTQ xã tập huấn và hướng cách bán hàng trên nền tảng số, tôi đã biết livestream giới thiệu nông sản của gia đình và bà con trong xóm. Qua các phiên bán hàng, sản phẩm được nhiều người biết đến, đặt mua. Từ phiên chợ số, chúng tôi có động lực đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.